Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl: Zloděje lebky sv. Zdislavy stihne kletba!
Zloději, boj se! Za troufalou krádež špatně zabezpečené lebky sv. Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí prý nehrozí pachateli jen trest pozemský. I když svatá byla za života milosrdnou ženou, visí nad ním podle arcibiskupa prokletí.
„Věříme, že ti lidé, jejichž ostatky to jsou, žijí a působí. Modlíme se k nim. Tak by se také mohlo stát, že toho zloděje stihne nějaká kletba, neštěstí. A to není výhrůžka, to je realita. Stává se to,“ řekl v úterý pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a zloděje vyzval, aby lebku vrátil. Pachatel ji odcizil v úterý před večerní bohoslužbou, kvůli které byl vypnutý alarm (!) a farní vikář Štěpán Filip se připravoval v sakristii.
„Když přišel k oltáři, uslyšel dvě rány a viděl někoho utíkat,“ upřesnil děkan zdejších dominikánů Pavel P. Mayer. Nečekal, že by se někdy něco takového mohlo stát. Zareagovat nestačil, všiml si jen mihnutí. Navíc bazilika byla téměř prázdná, ve všední dny tam na mši mnoho lidí nechodí.
„Lebka je tady 120 let vystavená, a to je poprvé, co byl nějaký takový útok,“ dodal. Od zbytku těla, které je uloženo v hrobě v podzemí, byla oddělena v době blahořečení.
Spočívala ve schráně pod bočním oltářem. Chránila ji dvě skla. Jedno mělo tloušťku pět a druhé sedm milimetrů. Rozbít ho prý mohlo i jen keramické kladívko. Podle Petra Kubína z katedry církevních dějin pražské katolické teologické fakulty téměř stačilo pro relikvii natáhnout ruku. „Asi nikoho nenapadlo, že někdo bude ve 21. století krást ostatky svatých,“ konstatoval.
Využil okamžik vypnutí alarmu
Ke krádeži došlo před mší, kdy byla bazilika nezabezpečená. „Před bohoslužbou je potřeba kostel odkódovat, aby neustále nezvonil alarm, když lidé přicházejí na mši,“ řekl Blesku Jiří Nývlt z litoměřického biskupství. Blíže ochranu chrámu nespecifikoval. Podle informací serveru Seznam Zprávy mají tři alarmy, jeden je pro loď baziliky, jeden je pro podzemí a jeden pro presbytář a oltář s lebkou.
Bez pojištění
Jak a jestli vůbec jsou chráněné další relikvie, církev zveřejňovat nechce. „Z bezpečnostních důvodů nemohu sdělovat žádné informace,“ uvedl Jiří Nývlt.
Například lebky sv. Václa a sv. Ludmily jsou součástí svatovítského pokladu, který je střežen na Pražském hradě. A co pojištění? „Nedovedu si úplně představit, že by se relikvie dala pojistit. Cena je především historická a důchovní a obávám se, že i pro pojišťovnu je taková hodnota nevyčíslitelná,“ uzavřel Nývlt.
Největší sběratel Karel IV.
Relikvie se podle historičky Evy Doležalové kradly odjakživa a právě na objednávku! Šlo o prestiž. „Důvodem byla touha vlastnit aspoň částečku vzácného předmětu. Nechtěli je většinou přímo pro sebe, ale třeba pro kostel, kterému tím dodali větší lesk. Častější ale byly žádosti o oddělení malého zlomku,“ řekla Blesku Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd ČR. Naším nejvýznamnějším sběratelem byl Karel IV., který získal i relikvie Ježíše – svaté kopí, hřeby z kříže a dva trny z trnové koruny. Byť se relikvie často falzifikovaly, pravost se ověřuje jen stěží.
Advokát Jan Černý: Trest bude vysoký!
„Pachatel by mohl být odsouzen až k 10 letům vězení. Sazba se odvíjí od škody. V tomto případě bude historická hodnota značně vysoká, tedy i trest bude přísný,“ řekl Černý.
Lebku odnesl muž oblečený do černého, jen na nohách měl bílé tenisky, v úterý
mezi 18:00 a 18:15. Víte, o koho by mohlo jít? Volejte na linku 158. Stejně tak pokud máte poznatky, kde by se mohla lebka nacházet.
