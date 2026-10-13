Vražda Radka ve Dvoře Králové: Zabila ho dívka (14) z děcáku
Místo v bezpečném domově žila spíše v děcáku, odkud často utíkala. Dívka (14), která ve Dvoře Králové zabila Radka (†30), byla navíc od útlého věku obklopena drogami a násilím.
Na útěku byla dívka i v noci, kdy Radkovi zasadila smrtelnou bodnou ránu. Ne všichni ji ale odsuzují. „Nechci se jí zastávat. Je zlomená a zničená, nikdy nedostala šanci být dítětem,“ řekla žena, která zná okolnosti jejího života. Vyrůstala podle ní s drogově závislou matkou, doma docházelo k agresivním partnerským konfliktům.
Bez vzoru
O dívku a dva mladší sourozence se prý matka nedokázala řádně postarat a dát jim příkladný vzor. „Prostředí, v němž vyrůstáme, nás samozřejmě formuje. Všichni máme v sobě adaptivní mechanismy, které nám pomáhají přežít,“ vysvětlil psycholog Lukáš Carlos Hrubý. Ne každý, kdo má smůlu na rodiče, musí ale skončit na scestí. „Podstatné je, jak si tyto vzorce dokážeme uvědomit, změnit je a vyrovnat se s jejich důsledky,“ dodal.
Místo basy pasťák
Dívka se k činu přiznala. Protože je nezletilá a není trestně odpovědná, policie ji neobvinila. „Byla umístěna do výchovného zařízení. Bude rozhodnuto o uložení ochranné výchovy,“ uvedla policistka Martina Jandová. Dospělé osobě by za obdobný čin hrozilo více než 10 let vězení.
V rodinném kruhu
K tragédii mělo dojít v bytě drogově závislých osob minulý týden dvě hodiny před úterní půlnocí. „Bydlí tam s přítelkyní muž, který už seděl a bere drogy,“ řeklo shodně několik obyvatel města. Proč tam Radek a dívka byli a co útoku předcházelo, není zatím jasné. Se zavražděným se blízcí rozloučí jen v rodinném kruhu.
Psycholog o nápravě
Existuje šance na nápravu takto zlomené dívky? „Ta je vždycky. Potká někoho stabilního, emočně blízkého, někoho, kdo ji nebude odsuzovat, pak může na základě vnitřní práce na sobě a bezpečí zpracovat svoje vnitřní struktury, pochopit je a přerámcovat. Bez toho, aniž by potkala laskavého a vstřícného člověka, to nepůjde,“ míní psycholog Hrubý.
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