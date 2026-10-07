Vražda ve Dvoře Králové!? Podezřelého zadrželi

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malik)
Autor: ČTK - 
7. října 2026
10:53

Policie od noci na čtvrtek vyšetřuje násilnou smrt třicetiletého muže ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. V souvislosti s případem už kriminalisté jednu osobu zadrželi. Další nebezpečí podle policie obyvatelům města nehrozí.

Policie od noci na čtvrtek vyšetřuje násilnou smrt třicetiletého muže ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Jednoho člověka policie zadržela. Policie to uvedla na síti X.

„Zadrželi jsme jednu osobu a dál provádíme úkony trestního řízení. Další nebezpečí nehrozí,“ uvedla policie. Další informace k případu zatím poskytovat nebude.

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Zdroj: Aktu.cz

Témata:
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