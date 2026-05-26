Další tragédie na přehradě Les Království: Po pádu z hráze zemřel člověk

Přehrada Les Království přitahuje smůlu.
Autor: Andrea Vídeňská - 
26. května 2026
11:33

Další neštěstí se odehrálo na přehradě Les Království u Dvora Králové nad Labem. Po pádu z obří hráze zemřel člověk. Místo přitom řeší už druhý podobný případ během pouhých několika týdnů.

Poklidné slunečné nedělní ráno u přehrady Les Království narušila děsivá událost. „V 8.22 jsme přijali oznámení o nálezu zemřelé osoby pod hrází přehrady Les Království. Případem se od ranních hodin zabývají trutnovští kriminalisté,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová pro hradecký deník.

Na místo letěl vrtulník

Na místo okamžitě vyrazili záchranáři, hasiči i vrtulník letecké záchranné služby. Těžce zraněného člověka se snažili ještě na místě oživit a probíhala intenzivní resuscitace. Přes maximální nasazení všech ale celá operace skončila tragicky.

Kvůli dramatickému zásahu byla silnice přes hráz na několik hodin uzavřena a doprava se postupně obnovovala až po zásahu policie. Kriminalisté nyní zjišťují, co přesně tragédii předcházelo. Podle dosavadních informací ale nic nenasvědčuje cizímu zavinění.

Je místo prokleté?

Mrazivé na celé tragédii je, že se tu podobný případ stal před necelými dvěma měsíci. Na začátku dubna vyjížděli záchranáři na stejné místo k pádu mladého muže z hráze. Utrpěl vážná zranění hlavy a páteře a byl následně letecky transportován do traumacentra v Hradci Králové.

