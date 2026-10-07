David se vzbudil v hořícím bytě: Pro malého syna skočil do plamenů
Zničehonic zkratoval termostat od kotle a chytla sedačka. Motorkář David Vancl (53) se vzbudil do noční můry. Zcela nahý, jak vyskočil z postele, se vrhl do hořícího pekla. Za obývákem v pokojíčku totiž spal syn Oskar (7).
„Šel jsem po paměti tou tmou, dýmem. Byl jsem bos, všude střepy a žár jako v peci,“ popsal Blesku chvíle hrůzy David. Chlapce v pyžamu popadl a protáhl plameny až před dům. Zatímco Oskárek vyvázl jen s drobnými puchýři na rukou, jeho tátu odvezla záchranka v těžkém stavu. V popáleninovém centru na pražských Vinohradech leží s popáleninami na čtvrtině těla. Deset dnů strávil v umělém spánku. Teď už je při vědomí a dává se dohromady.
„V bytě se roztavila i lednice, všechno je zničené,“ líčil nad snímky spáleniště. Záchranáři z plamenů naštěstí vyprostili i rodinného chlupáče Hopa a z vedlejšího bytu vyvedli Davidova tátu. Prvňáčka Oskárka má teď v péči teta se strýcem. Táta se synem bez sebe trpí, od smrti maminky jsou na sebe silně fixovaní. „Jsme závislí jeden na druhém. Rád bych se dal dohromady, abychom byli s Oskarem na Vánoce zase spolu,“ dodal odhodlaně z nemocničního lůžka.
Dva roky bez maminky
Oskárkovi mámu a Davidovi milovanou ženu vzala rakovina děložního čípku. Zemřela před dvěma lety v hospicu. Jen krátce poté, co si s Davidem řekli »ano«. „Byli jsme manželé 30 hodin,“ řekl smutně.
Pomáhal všem
David už dlouhých 18 let organizuje charitativní jízdy motorkářů na Říp. Během nich vybral hromadu peněz pro handicapované děti. Dnes potřebuje pomoc sám. Byt v rodinném domě neměl pojištěný a škoda přesáhla milion korun. Vznikl proto účet, kam mohou lidé posílat peníze na návrat do života. Více najdete na: www.facebook.com/ motorkaripodripska.
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