Dopravní nehoda během televizního vysílání: Řidič z místa ujel!

Dopravní nehoda během živého televizního vysílání
Dopravní nehoda během živého televizního vysílání
Dopravní nehoda během živého televizního vysílání
Dopravní nehoda během živého televizního vysílání
Dopravní nehoda během živého televizního vysílání
Autor: Nicole Vášová - 
27. září 2026
12:45

Během živého televizního přenosu z místa smrtelné dopravní nehody došlo k dalšímu neštěstí. Přímo za zády reportéra řidič auta srazil dívku na koloběžce a ujel! Zraněnou ji transportovala sanitka do nemocnice. Řidič se po pár minutách na místo střetu vrátil.

Během živého televizního přenosu v sobotu 26. září se odehrálo drama, které nikdo nečekal. V průběhu reportáže se v místě, kde došlo ke smrtelné nehodě, odehrálo další neštěstí.

Přímo za zády reportéra v polské obci Kościerzyna řidič černého Audi srazil teprve čtrnáctiletou dívku na koloběžce. „V jednu chvíli jsem za zády uslyšel ránu a výkřik. Když jsem se otočil, viděl jsem auto odjíždějící s rozbitým čelním sklem a zraněné dítě,“ popsal reportér pro svou stanici TVP.

Kamera zachytila chvíle těsně po střetu. Řidič srazil dívku předkem auta a v rychlé jízdě ji nabral na střechu, ze které zraněná spadla. Místo toho, aby okamžitě na místě zastavil, začal ujíždět. Kameraman ale zachytil jeho poznávací značku.

„Přistoupil jsem k té dívce. Nemohla se postavit na nohy. Neprodleně jsme zavolali záchrannou službu, která o tři minuty později dorazila,“ doplnil reportér. Zraněná slečna byla celou dobu při vědomí.

O několik minut později na místo dorazil i řidič Audi s kompletně zničeným předním sklem. „Myslím, že byl také v šoku, protože vystoupil z auta a zeptal se, jestli se něco stalo,“ vylíčil reportér. Okolnosti a průběh nehody vyšetřuje policie.

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Dopravní nehoda během živého televizního vysílání
Dopravní nehoda během živého televizního vysílání
Dopravní nehoda během živého televizního vysílání
Dopravní nehoda během živého televizního vysílání
Dopravní nehoda během živého televizního vysílání

Témata:
autotelevizekamerareportérkoloběžkareportážPolskoKościerzynaAudinemocnicetelevizní vysílánídopravní nehodasmrtelná nehoda
Nicole Vášová
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