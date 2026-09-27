Dopravní nehoda během televizního vysílání: Řidič z místa ujel!
Během živého televizního přenosu z místa smrtelné dopravní nehody došlo k dalšímu neštěstí. Přímo za zády reportéra řidič auta srazil dívku na koloběžce a ujel! Zraněnou ji transportovala sanitka do nemocnice. Řidič se po pár minutách na místo střetu vrátil.
Během živého televizního přenosu v sobotu 26. září se odehrálo drama, které nikdo nečekal. V průběhu reportáže se v místě, kde došlo ke smrtelné nehodě, odehrálo další neštěstí.
Přímo za zády reportéra v polské obci Kościerzyna řidič černého Audi srazil teprve čtrnáctiletou dívku na koloběžce. „V jednu chvíli jsem za zády uslyšel ránu a výkřik. Když jsem se otočil, viděl jsem auto odjíždějící s rozbitým čelním sklem a zraněné dítě,“ popsal reportér pro svou stanici TVP.
Kamera zachytila chvíle těsně po střetu. Řidič srazil dívku předkem auta a v rychlé jízdě ji nabral na střechu, ze které zraněná spadla. Místo toho, aby okamžitě na místě zastavil, začal ujíždět. Kameraman ale zachytil jeho poznávací značku.
„Přistoupil jsem k té dívce. Nemohla se postavit na nohy. Neprodleně jsme zavolali záchrannou službu, která o tři minuty později dorazila,“ doplnil reportér. Zraněná slečna byla celou dobu při vědomí.
O několik minut později na místo dorazil i řidič Audi s kompletně zničeným předním sklem. „Myslím, že byl také v šoku, protože vystoupil z auta a zeptal se, jestli se něco stalo,“ vylíčil reportér. Okolnosti a průběh nehody vyšetřuje policie.
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