Tragédie Čechů při rybaření v Norsku není letos první! Místní volají po přísnějších pravidlech

Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Martinovo úmrtí je pro hasičskou jednotku z Horního Maršova velkou a bolestnou ztrátou.
Autor: Klára Jelínková - 
26. září 2026
15:30

Čtyři Češi se v pátek nevrátili z rybářského výletu u norského ostrova Averøy. Záchranáři později našli tělo hasiče z Horního Maršova Martina, po zbývajících třech stále pátrají. Tragická událost vyvolala v zemi debaty o zpřísnění pravidel pro turisty, letos jich totiž na rybářských výletech v Norku zemřelo už sedm, včetně dalších dvou Čechů.

Na dovolené u ostrova Averøy byla skupina osmi turistů, čtyři z nich se v pátek vydali rybařit na menším motorovém člunu. Když se v pozdních večerních hodinách stále nevraceli, ostatní zalarmovali úřady. Vrak lodi nalezli záchranáři v sobotu, později se našlo také tělo hasiče Martina. Po dalších třech mužích stále pátrají záchranáři i vrtulník, podle místní policie jsou však všichni s největší pravděpodobností po smrti.

Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
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Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Zdroj: Redningsselskapet

Druhá letošní tragédie

Policejní právnička Emma Johansenová sdělila mediím, že kriminalisté pokračují ve vyšetřování, aby přesně zjistili, co se stalo. Vrak člunu bude důkladně prozkoumán a už byli také vyslechnuti zbývající členové skupiny. Detailnější informace však s ohledem na probíhající vyšetřování Johansenová nesdělila. Dodala, že zatím nikdo nebyl obviněn a je příliš brzy na to, aby bylo možné říct, zda vůbec došlo k trestnému činu.

Tragická událost vyvolala mezi Nory debatu o zpřísnění pravidel pro turisty, kteří do země vyrážejí za rybařením. Jenom v letošním roce totiž v zemi zemřelo při této činnosti už sedm turistů. Mezi nimi byli i dva Češi. Ti zemřeli v květnu v oblasti Smøla společně se slovenským muzikantem Igorem.

Norský námořní úřad a Úřad pro civilní ochranu a připravenost na mimořádné události proto dostal za úkol od vlády posoudit, zda by se neměly zpřísnit předpisy. Se zpřísněním pravidel pro turisty souhlasí místní rybáři i záchranná služba.

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Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Martinovo úmrtí je pro hasičskou jednotku z Horního Maršova velkou a bolestnou ztrátou.

 

Témata:
hasičrybařenírybářiNorskorybářský výletAverøyvýletHorní Maršov
Klára Jelínková
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