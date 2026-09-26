Tragédie Čechů při rybaření v Norsku není letos první! Místní volají po přísnějších pravidlech
Čtyři Češi se v pátek nevrátili z rybářského výletu u norského ostrova Averøy. Záchranáři později našli tělo hasiče z Horního Maršova Martina, po zbývajících třech stále pátrají. Tragická událost vyvolala v zemi debaty o zpřísnění pravidel pro turisty, letos jich totiž na rybářských výletech v Norku zemřelo už sedm, včetně dalších dvou Čechů.
Na dovolené u ostrova Averøy byla skupina osmi turistů, čtyři z nich se v pátek vydali rybařit na menším motorovém člunu. Když se v pozdních večerních hodinách stále nevraceli, ostatní zalarmovali úřady. Vrak lodi nalezli záchranáři v sobotu, později se našlo také tělo hasiče Martina. Po dalších třech mužích stále pátrají záchranáři i vrtulník, podle místní policie jsou však všichni s největší pravděpodobností po smrti.
Druhá letošní tragédie
Policejní právnička Emma Johansenová sdělila mediím, že kriminalisté pokračují ve vyšetřování, aby přesně zjistili, co se stalo. Vrak člunu bude důkladně prozkoumán a už byli také vyslechnuti zbývající členové skupiny. Detailnější informace však s ohledem na probíhající vyšetřování Johansenová nesdělila. Dodala, že zatím nikdo nebyl obviněn a je příliš brzy na to, aby bylo možné říct, zda vůbec došlo k trestnému činu.
Tragická událost vyvolala mezi Nory debatu o zpřísnění pravidel pro turisty, kteří do země vyrážejí za rybařením. Jenom v letošním roce totiž v zemi zemřelo při této činnosti už sedm turistů. Mezi nimi byli i dva Češi. Ti zemřeli v květnu v oblasti Smøla společně se slovenským muzikantem Igorem.
Norský námořní úřad a Úřad pro civilní ochranu a připravenost na mimořádné události proto dostal za úkol od vlády posoudit, zda by se neměly zpřísnit předpisy. Se zpřísněním pravidel pro turisty souhlasí místní rybáři i záchranná služba.
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