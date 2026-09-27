Na Příbramsku zemřel chlapec (†15) po pádu na čtyřkolce. Jel společně s kamarádem
Při nehodě čtyřkolky na lesní cestě v katastru Jinců na Příbramsku zemřel v sobotu odpoledne chlapec, který čtyřkolku řídil. Příčiny a okolnosti nehody policie vyšetřuje, řekla ČTK policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Nehoda byla nahlášena ve 14:52. Na čtyřkolce jeli dva chlapci, jeden narozený v roce 2012 a druhý v roce 2011. Čtyřkolku řídil mladší z nich, který při nehodě zemřel. „Svědci se pokoušeli poskytovat první pomoc chlapci, který řídil. Následně přijeli i policisté, kteří použili přístroj AED. Bohužel první pomoc nebyla úspěšná a chlapec na místě zemřel,“ řekla Suchánková. U zemřelého byla nařízena soudní pitva.
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