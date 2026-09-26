V Přerově se převrátil traktor: Mnoho zraněných včetně dětí

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Facebook/Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Autor: ČTK - 
26. září 2026
18:25

Na traktoriádě v Přerově-Dluhonicích se v sobotu odpoledne za jízdy převrátil traktor s vlečkou, který vezl návštěvníky akce. Při nehodě se lehce zranilo 11 lidí včetně několika dětí. Záchranná služba všechny zraněné převezla do nemocnic v Přerově a Olomouci. Uvedle to mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.

„Ve všech případech se jednalo o lehká zranění, jako jsou oděrky či zhmožděniny. Do nemocnice v Přerově jsme transportovali osm osob a do olomoucké fakultní nemocnice tři lidi, abychom nezahltili urgentní příjem. Lékaři v nemocnicích všechny zraněné ještě důkladně vyšetří,“ uvedla Mikisková. Při zásahu na místě nehody podle ní nic nenasvědčovalo tomu, že by se při převrácení traktoru s vlečkou někdo vážně zranil.

Nehodou na traktoriádě v Dluhonicích se zabývá policie. „Přesné příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ řekl policejní mluvčí Jaroslav Herzán.

Letos na jaře při nehodě na traktoriádě v obci Libeř u Prahy zemřelo dítě. Letěl tam záchranářský vrtulník, resuscitace ale nebyla úspěšná. Více informací policie k tomuto případu neuvedla. V červenci 2024 se v Žebnici u Plas na severním Plzeňsku na tradičním klání traktorů tovární i domácí výroby převrhl na soutěžní trati traktor, při nehodě se zranila devatenáctiletá řidička.

Ilustrační foto.
Cyklistku na přejezdu smetl vlak: Zasahoval vrtulník

Témata:
policieOlomoucPřerovtraktorPlzeňský krajZdravotnická záchranná služba Olomouckého krajenehodaAGEL Středomoravská nemocniční
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