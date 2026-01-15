Náročné odpoledne horských záchranářů z Červenohorského sedla: Kolaps v restauraci!

Horští záchranáři prožili náročné odpoledne na Červenohorském sedle.
15. ledna 2026
Horští záchranáři z Červenohorského sedla za sebou mají opravdu velmi náročné odpoledne. Pomohli v jeden den hned u dvou velmi vážných případů, které mohly klidně skončit tragicky. Poprvé se jednalo o muže na běžkách a podruhé o zástavu u hosta v restauraci.

Muži se na běžkách udělalo zle, postupně se u něj začaly objevovat i bolesti na hrudníku. Horská služba bez váhání vyrazila na pomoc a pomohla muže předat do péče ZZS Olomouckého kraje a posádce vrtulníku Kryštof 09. Ani si však nestačili pořádně vydechnout a přišla hned další výzva.

Tentokrát vyrazili do hotelu nedaleko stanice. Jeden z hostů restaurace utrpěl náhlou zástavu oběhu. Díky krátké vzdálenosti se záchranáři dostali na místo velice rychle. Přítomní lidé už se pokoušeli muže oživit svépomocí, záchranáři snahy převzali a použili automatizovaný externí defibrilátor. „Pacient s obnovenými životními funkcemi a při vědomí byl následně předán ZZS,“ napsala horská služba. Následně muž putoval do Fakultní nemocnice Olomouc k dalším vyšetřením.

Příspěvek záchranáři zakončili prosbou veřejnosti. „Prosíme všechny, kteří se dostanete do situace, kdy je vaše pomoc zapotřebí, nebojte se pomoci,“ napsali. Připomněli také, že včasné zahájení resuscitace může mnohdy znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Nabádají i k použití automatického defibrilátoru. „Automatizovaný externí defibrilátor je navržen tak, aby ho zvládl použít i laik, přístroj vás celým postupem sám navede,“ zakončili příspěvek.

Video  Záchranář o situaci na horách: Důležité je teplo i kontakty. Víte, jaké je číslo na horskou službu?
Video se připravuje ...

