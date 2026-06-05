U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem: Několik zraněných

U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem.
U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem.
U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem.
U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem.
Ilustrační foto
Autor: ČTK - 
5. června 2026
10:30

Při srážce osobního vlaku s nákladním autem na přejezdu u Prostějova se lehce zranilo několik lidí. Přední vagon dvouvozové soupravy vykolejil.

Při srážce osobního vlaku s nákladním autem na přejezdu nedaleko Prostějova se v pátek dopoledne lehce zranilo několik lidí. Ve vlaku cestovalo 20 osob. Řekla to mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková. Přední vagon dvouvozové soupravy po nárazu do návěsu nákladního auta vykolejil. Na trati je zastaven provoz vlaků, České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu.

U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem.
U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem.
U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem.
U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem.
Ilustrační foto

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Témata:
vlakzraněnípřejezdProstějovskosrážka vlaku a náklaďákemČeské dráhyProstějovosobní vlakZdravotnická záchranná služba Olomouckého krajenákladní automobil
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