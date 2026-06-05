U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem: Několik zraněných
Při srážce osobního vlaku s nákladním autem na přejezdu u Prostějova se lehce zranilo několik lidí. Přední vagon dvouvozové soupravy vykolejil.
Při srážce osobního vlaku s nákladním autem na přejezdu nedaleko Prostějova se v pátek dopoledne lehce zranilo několik lidí. Ve vlaku cestovalo 20 osob. Řekla to mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková. Přední vagon dvouvozové soupravy po nárazu do návěsu nákladního auta vykolejil. Na trati je zastaven provoz vlaků, České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu.
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