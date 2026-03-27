Nehoda se stala loni 5. ledna na dálnici D5 poblíž Heřmanovy Huti na severním Plzeňsku. Žena jela ve fabii v pravém jízdním pruhu ve směru od Rozvadova na Prahu.
„V mírné pravotočivé zatáčce na 98. kilometru dálnice nepřizpůsobila rychlost jízdy povětrnostním podmínkám a stavu vozovky, která byla mokrá a ležel zde rozbředlý sníh. S vozidlem se dostala do smyku, přejela pravou krajnici, kde srazila tři osoby,“ uvedla policejní mluvčí Eva Červenková.
Žena byla obviněna z usmrcení z nedbalosti v souběhu s těžkým ublížením na zdraví z nedbalosti. Hrozí jí až šest let vězení.
Policisté tam v tu chvíli vyšetřovali jinou nehodu. Policista Arnold, který u dálniční hlídky sloužil tři roky, zemřel. Další dva cizinci (27 a 28), účastníci vyšetřované nehody, utrpěli těžká zranění.
