Problémy s vodou v Odoleně Vodě přetrvávají: Rozbory opět ukázaly vysoký obsah olova
Sobotní ranní rozbor vody z horního vodojemu v Odoleně Vodě obsahoval více než čtyřnásobek limitu pro obsah olova. Další dva pozdější odběry na stejném místě už limit splnily. Vodárny dnes provedly celkem 24 odběrů na několika místech vodovodní soustavy, 23 z nich limitu pro obsah olova vyhovělo. Voda dál není pitná.
Omezení se týká 12 obcí zhruba s 15 000 obyvateli a 5133 odběrných míst. Vyplývá to z výsledků dnešních rozborů, které večer zveřejnily Středočeské vodárny, a z vyjádření jejich mluvčí Andrey Rabasové.
Ranní vzorek z horního vodojemu obsahoval 41,1 mikrogramu olova na litr při limitu deset mikrogramů. Dopoledne vodárny na stejném místě naměřily 1,4 mikrogramu na litr a odpoledne 1,1 mikrogramu.
Kvůli zvýšené ranní hodnotě vodárny zintenzivnily četnost odběrů. „Aktuálně se na místech, kde máme podezření, odebírají vzorky třikrát denně namísto původních dvou,“ řekla Rabasová.
Po ranním nadlimitním výsledku vodárny odstavily jednu z komor vodojemu. „Odstavili jsme jednu komoru vodojemu, kterou jsme považovali za tu náchylnější k sedimentaci, a vypadá to, že to bylo správné rozhodnutí, protože ty následující vzorky už jsou v pořádku,“ uvedla Rabasová. O dalším postupu podle ní rozhodnou výsledky nedělního vzorkování.
Omezení platí od čtvrtka, kdy vodárny kvůli nadlimitnímu množství olova označily vodu v zasažené oblasti za nepitnou. Vodu nelze používat k pití ani vaření, pro hygienu a běžnou údržbu domácnosti ji lidé používat mohou. Středočeské vodárny nyní monitorují prameniště a všechny vodojemy na skupinovém vodovodu KSKM Mělnická Vrutice.
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