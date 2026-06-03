Oblíbený řetězec stahuje nebezpečný produkt: Hrozí vážné zdravotní problémy

Nebezpečná sklenička z obchodu KiK
Nebezpečná sklenička z obchodu KiK
Nebezpečné sklenice z obchodu KiK
Nebezpečné sklenice z obchodu KiK
Obchod KiK (ilustrační foto)
Autor: Nicole Kučerová - 
3. června 2026
15:14

Oblíbený obchodní řetězec stahuje z trhu nebezpečné skleničky! Polská inspekce odhalila v nabídce obchodu KiK sklenice uvolňující olovo a kadmium. Tyto těžké kovy představují vážné zdravotní riziko. Produkt mizí i z českých regálů.

V regálech polských prodejen KiK objevil Polský hygienický úřad nebezpečné zboží. Z okrajů skleniček s potiskem se uvolňují těžké kovy, konkrétně olovo a kadmium. Obchody okamžitě začaly produkt stahovat z polské nabídky, jelikož uvolňované látky mohou představovat vážné zdravotní riziko.

prohlášení se jedná o položky šarže 251216-3 12212075631000001000 P278285 – 1221207/003. Produkt je původem z Číny. Distributorem v Polsku je KIK Textillien und Non-Food GmbH Siemensstraße 21, 59199 Bönen zastoupený: KIK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21A ve Vratislavi. Informace slouží k identifikaci nebezpečné várky produktů.

Hygienický úřad apeluje na spotřebitele, aby sklenice s potiskem broskví nepoužívali ke konzumaci. Přestože na českém trhu k žádnému pochybení nedošlo, zákazníci mohou produkt vrátit i v tuzemsku na jakékoliv pobočce s okamžitým vrácením peněz.

„Bezpečnost a zdraví našich zákazníků jsou pro nás na prvním místě. K preventivnímu stažení dotčeného produktu z prodeje na všech českých pobočkách jsme přistoupili okamžitě z vlastní iniciativy poté, co jsme situaci pečlivě prověřili v naší obchodní síti i na německé centrále,“ vyjádřil se pro Blesk mluvčí Jakub Koutek.

„Jedná se o reakci na zjištění polských dozorových orgánů, které v dekoru jedné konkrétní šarže sklenic identifikovaly stopové limitní odchylky u těžkých kovů (olovo, kadmium), jež nesplňovaly přísné evropské normy pro materiály přicházející do styku s potravinami,“ dodal.

Nebezpečná sklenička z obchodu KiK
Nebezpečná sklenička z obchodu KiK
Nebezpečné sklenice z obchodu KiK
Nebezpečné sklenice z obchodu KiK
Obchod KiK (ilustrační foto)

Témata:
zdravínádobíprodejnaolovokadmiumkikČínaPolskoRegálSkleniceobchodtěžké kovy
Nicole Kučerová
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