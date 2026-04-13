Inspekce v Česku odhalila nebezpečný výrobek: Hračka plná olova!
Česká obchodní inspekce varuje před nebezpečnou hračkou dostupnou i na českém trhu. Mluvící sýkorka 2 v 1 obsahuje extrémní množství olova a představuje riziko při zacházení i likvidaci. Výrobek už nesmí do prodeje a musí zmizet z trhu.
Inspektoři odhalili problém přímo uvnitř výrobku. V pájeném spoji naměřili extrémní hodnoty, několikanásobně nad povoleným limitem. Ten činí 0,1 procenta, zatímco obsah olova dosáhl až 33,5 procenta.
Hračka přitom působí na první pohled neškodně. Jde o plastovou sýkorku na stojánku ve tvaru stromu. Vydává zvukové efekty a je určená pro děti od tří let. Napájení zajišťují tři tužkové baterie.
Výrobek pochází z Číny a do Česka ho dovezla společnost TV PRODUCTS CZ. Česká obchodní inspekce po zjištění nedostatků zasáhla a nařídila zákaz další distribuce i stažení výrobku z trhu. „Nedodržení požadavků platné legislativy představuje vážné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí,“ vysvětluje inspekce v tiskové zprávě.
Případ byl zároveň nahlášen do evropského systému Safety Gate, aby se informace dostala i k dalším úřadům v zahraničí. Riziko souvisí hlavně s manipulací a následnou likvidací výrobku.
