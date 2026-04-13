Oblíbený cíl turistů se změnil v jatka: Nejméně 30 mrtvých po tlačenici na Haiti
Nejméně 30 lidí bylo v sobotu ušlapáno v tlačenici v historické pevnosti Citadelle Laferrière na severu Haiti. Oznámily to podle agentury AP místní úřady, které upozornily, že počet obětí by se ještě mohl zvýšit. Podle AP památka z počátku 19. století, kdy karibská země získala nezávislost na Francii, patří mezi nejoblíbenější turistické atrakce na Haiti.
Šéf místní civilní ochrany Jean-Henri Petit řekl, že pevnost byla v sobotu plná studentů a návštěvníků, kteří se přišli zúčastnit každoroční oslavy památky, která byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
Haitský premiér Alix Didier Fils-Aimé ve svém prohlášení uvedl, že „vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým rodinám a ujišťuje je o své hluboké solidaritě v této době smutku a velkého utrpení“. Dodal, že oslav Citadely se zúčastnilo mnoho mladých lidí, ačkoli podrobnosti o obětech nebyly zveřejněny. Petit uvedl, že smrtící panika propukla u vchodu a katastrofu ještě zhoršil déšť.
Neštěstí se odehrálo v době, kdy se Haiti potýká s rozsáhlým násilím páchaným gangy, které masakrují civilisty, a také se stále více smrtícími zásahy bezpečnostních sil. Ostrovní stát, považovaný za nejchudší na západní polokouli, se kromě toho v posledních letech stal místem různých katastrof. Jenom zemětřesení v roce 2021 si vyžádalo na 2000 obětí.
