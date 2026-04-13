Oblíbený cíl turistů se změnil v jatka: Nejméně 30 mrtvých po tlačenici na Haiti

Nejméně třicet lidí zemřelo po tlačenici v pevnosti Citadelle Laferrière na Haiti
K tlačenici mělo dojít u vchodu, vše zkomplikoval déšť
Pevnost Citadelle Laferrière patří mezi největší turistická lákadla Haiti
Podle policie je možné, že obětí bude ještě víc
Autor: ČTK 
13. dubna 2026
08:45

Nejméně 30 lidí bylo v sobotu ušlapáno v tlačenici v historické pevnosti Citadelle Laferrière na severu Haiti. Oznámily to podle agentury AP místní úřady, které upozornily, že počet obětí by se ještě mohl zvýšit. Podle AP památka z počátku 19. století, kdy karibská země získala nezávislost na Francii, patří mezi nejoblíbenější turistické atrakce na Haiti.

Šéf místní civilní ochrany Jean-Henri Petit řekl, že pevnost byla v sobotu plná studentů a návštěvníků, kteří se přišli zúčastnit každoroční oslavy památky, která byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

Haitský premiér Alix Didier Fils-Aimé ve svém prohlášení uvedl, že „vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým rodinám a ujišťuje je o své hluboké solidaritě v této době smutku a velkého utrpení“. Dodal, že oslav Citadely se zúčastnilo mnoho mladých lidí, ačkoli podrobnosti o obětech nebyly zveřejněny. Petit uvedl, že smrtící panika propukla u vchodu a katastrofu ještě zhoršil déšť.

Neštěstí se odehrálo v době, kdy se Haiti potýká s rozsáhlým násilím páchaným gangy, které masakrují civilisty, a také se stále více smrtícími zásahy bezpečnostních sil. Ostrovní stát, považovaný za nejchudší na západní polokouli, se kromě toho v posledních letech stal místem různých katastrof. Jenom zemětřesení v roce 2021 si vyžádalo na 2000 obětí.

Video  Bouře Erminio zasáhla Řecko. Saharský prach zbarvil nebe do ruda a oranžova.  - Sociální sítě
Video se připravuje ...

Témata:
smrtušlapánítlačeniceFrancieHaitiPevnostSvětové dědictví UNESCOoběťAlix Didier Fils-Aimé
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Tiché utrpení Farne: Nečekaný odchod a upřímná omluva
Tiché utrpení Farne: Nečekaný odchod a upřímná omluva
Aha!
Barevná céčka jako poklad 80. let. Pamatujete na vzácné paragrafy a svítící kusy?
Barevná céčka jako poklad 80. let. Pamatujete na vzácné paragrafy a svítící kusy?
Dáma.cz
Křupavé košíčky, nadýchané lívance i šťavnaté maso: připravte jarní brunch, který ohromí
Křupavé košíčky, nadýchané lívance i šťavnaté maso: připravte jarní brunch, který ohromí
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Ropa po krachu jednání s Íránem skokově zdražuje, je o sedm procent výš
Ropa po krachu jednání s Íránem skokově zdražuje, je o sedm procent výš
e15
Naštvaný Petr Nedvěd: Za bráchu pokutu zaplatím, pošlu 200 tisíc. Pro příště a za pravdu!
Naštvaný Petr Nedvěd: Za bráchu pokutu zaplatím, pošlu 200 tisíc. Pro příště a za pravdu!
iSport
Odmítne Pospíšilův exporadce Fremr vypovídat v kauze Dozimetr? Soudní jednání glosujeme živě
Odmítne Pospíšilův exporadce Fremr vypovídat v kauze Dozimetr? Soudní jednání glosujeme živě
Reflex
Blátem a kalužemi za záchranou posledních horských goril. Na expedici do Afriky vyrazila i Čvančarová
Blátem a kalužemi za záchranou posledních horských goril. Na expedici do Afriky vyrazila i Čvančarová
Lidé a země