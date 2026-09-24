Varování pro obce severně od Prahy: Nepijte vodu z vodovodu! Obsahuje příliš olova

Kdo pije vodu z PET lahví, dostává do těla víc mikroplastů. Kohoutková voda jich má méně, říká studie
Kdo pije vodu z PET lahví, dostává do těla víc mikroplastů. Kohoutková voda jich má méně, říká studie  (Autor: profimedia)
Aktualizováno -
24. září 2026
20:40
Autor: ČTK - 
24. září 2026
20:10

Vodu z vodojemu Odolena Voda není možné používat k pití, čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenu Vodu, Postřižín, Řež, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Ohrožení zdraví při náhodné konzumaci nehrozí.

Kvůli velikosti zasažené lokality bude zajištěno náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení, informovaly Středočeské vodárny na webu. Vodu mohou lidé bez omezení používat k osobní hygieně, úklidu a podobně.

Kvůli dřívějším nálezům, které ukázaly výskyt olova ve vodovodní síti, začaly vodárny kvalitu vody intenzivněji monitorovat. Dřívější výsledky splňovaly normy, dnešní odběry ukázaly nadlimitní koncentrace. „Pitná voda není v souladu s legislativou a není možné ji používat k pití a vaření,“ uvedly vodárny. Hygienický limit pro olovo v pitné vodě je podle vyhlášky deset mikrogramů na litr, přičemž u dvou z 12 vzorků byl nadlimitní a činil 29,5 a 24,4 mikrogramu na litr.

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Podle vodáren je pravděpodobný zdroj kontaminace známý a provozní opatření by další kontaminaci měla zabránit. Bližší informace ke zdroji vodárny neuvedly. Další informace a výsledky rozborů zveřejní na webu a předají hygienikům, obcím a dalším institucím.

Kontaminaci pitné vody řešily Středočeské vodárny letos v březnu v Holubicích u Prahy. Vodu kontaminovaly chemikálie, šlo o výpary z nátěrů při údržbě vodojemu. Obyvatelé si následně stěžovali, že voda zapáchá. Vodárny poskytly cisterny s pitnou vodou. Že by vodu lidé neměli pít, tehdy potvrdili i hygienici. Rozbor ukázal přítomnost nebezpečného xylenu a ethylbenzenu.

Hygienici uvedli, že zdravotní rizika po požití kontaminované vody závisí na koncentraci nebezpečné látky, která byla podle prvotních odběrů vodohospodářské společnosti nízká a zdravotní rizika hrozí pouze při dlouhodobé expozici. Voda byla podle rozborů opět nezávadná zhruba po týdnu.

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HošticepitíKlíčanyMásloviceKlecanyOdolena VodaSedlecPostřižínVětrušiceVodochody
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