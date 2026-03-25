Dětem během hodiny začalo být zle, byly malátné, přestaly vyučování vnímat. „Syn mi říkal, že se napil čehosi z lahve. Po pár minutách už nevěděl, na co se ho učitel ptal, byl mimo,“ popsal pro Polar.cz otec jednoho z hospitalizovaných žáků Petr S.

Z šestice odpadajících a zvracejících dětí byli tři chlapci a tři dívky. „V době zásahu byly děti mimo ohrožení života, jevily však příznaky jako nevolnost, zvracení a spavost. Jeden z chlapců měl oběhové potíže,“ popsal záchranář Lukáš Humpl.

Otrava na základce v Havířově: Šest dětí skončilo v nemocnici

Věděly, co pijí?

Děti údajně vypily prášky na spaní z lahví s pitím. „Podle syna jim to do pití měl dát spolužák. Řekl jim prý, že jde o jakési vitamíny,“ pokračoval otec přiotráveného chlapce Petr S.

„Dle dosud zjištěných informací mělo k zdravotním potížím žáků dojít po vědomém požití léku,“ uvedla policistka Pavla Jiroušková s tím, že konkrétní okolnosti kolem incidentu dál zjišťují kriminalisté. Ve středu ještě děti stále ležely v nemocnicích.

Spolužák je prý potížista

Podle syna Petra S. se léky na spaní našly ve školní tašce spolužáka zasažených dětí. „Co jsem zatím zjistil, tak ho děti moc nemusí a jsou s ním problémy,“ řekl. Zda kluk ostatní „podrazil“ tím, že jim neřekl, co do pití dal, nechce táta spekulovat. Nicméně on i jiní rodiče zvažují další právní kroky.

Jaké léky přesně děti vypily, se zatím neví. Proběhly u nich odběry krve a moči. „Nyní probíhají laboratorní rozbory,“ podotkla policistka Pavla Jiroušková s tím, že policisté se blíže zatím vyjadřovat nebudou. Stejné stanovisko zaujala i základní škola.

Nejčastější varovný signál u otravy léky je změna chování či vědomí. Člověk je zmatený, spavý, nereaguje a může i přestat dýchat.

Havířovská základní škola Marušky Kudeříkové, kde k šokujícícmu incidentu došlo.
