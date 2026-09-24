Utonulému Andrijovi (†19) daly sbohem desítky lidí: Smutek, ticho a bolest z loučení
Těžké ticho, slzy a bolest z tragické ztráty. Tak vypadalo včerejší rozloučení v pražské katedrále svatého Klimenta s Andrijem (†19), který se utopil při bouři v jezeře Most.
Na poslední cestu mladíka vyprovodily desítky příbuzných, přátel a spolužáků. Ještě před začátkem obřadu, který proběhl v ukrajinštině, se lidé přicházeli poklonit k bílé rakvi obložené bílými květinami. Přistupovali k ní ale i na konci, aby ji políbili. Slzy neskrývali blízcí ani další přítomní, smutkem byl naplněný celý chrám.
Pro rodinu byl nález těla po týdnech beznaděje trochu zvláštním osvobozením. „V první chvíli to byla úleva s tím, že jsme ho našli, protože jsme už byli téměř bez šance. Ale teď přijde ta další vlna... bolest z loučení,“ řekl Blesku Andrijův strýc Vitalii.
Zmizel během bouře
Tragédie se odehrála 4. srpna na jezeře Most. Andrij byl součástí skupiny šesti lidí na paddleboardech, když se přes hladinu přehnala náhlá vichřice. Záchranáři dostali z vody čtyři lidi, Andrij a jeho kamarád Dominik (†28) ale nepřežili. Dominikovo tělo se podařilo najít už následující den.
Měsíc a půl pátrání
Po Andrijovi se pátralo více než šest týdnů. Jeho tělo nakonec našel polský potápěč Marcel Korkuś, kterého si najala rodina. S parťákem Radkem Strzałkou se do vody nořili čtyři dny. Tělo nejprve objevili pomocí sonaru a nález následně ověřili robotem s kamerou. Policie ho ze dna vyzvedla 17. září.