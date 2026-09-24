Utonulému Andrijovi (†19) daly sbohem desítky lidí: Smutek, ticho a bolest z loučení

Pohřeb Andrije, který se utopil při bouři v jezeru Most.
Pohřeb Andrije, který se utopil při bouři v jezeru Most.
Andrij se utopil v jezeru Most.
Zesnulý Andrij
Pohřeb Andrije, který se utopil při bouři v jezeru Most.
Autor: Valerie Kadlubová, Nela Beranová - 
24. září 2026
17:05

Těžké ticho, slzy a bolest z tragické ztráty. Tak vypadalo včerejší rozloučení v pražské katedrále svatého Klimenta s Andrijem (†19), který se utopil při bouři v jezeře Most.

Na poslední cestu mladíka vyprovodily desítky příbuzných, přátel a spolužáků. Ještě před začátkem obřadu, který proběhl v ukrajinštině, se lidé přicházeli poklonit k bílé rakvi obložené bílými květinami. Přistupovali k ní ale i na konci, aby ji políbili. Slzy neskrývali blízcí ani další přítomní, smutkem byl naplněný celý chrám.

Pro rodinu byl nález těla po týdnech beznaděje trochu zvláštním osvobozením. „V první chvíli to byla úleva s tím, že jsme ho našli, protože jsme už byli téměř bez šance. Ale teď přijde ta další vlna... bolest z loučení,“ řekl Blesku Andrijův strýc Vitalii.

Video se připravuje ...
Pohřeb Andreje, který se utopil v jezeře Most.
Zdroj: Blesk: Andrea Kadlubová

Zmizel během bouře

Tragédie se odehrála 4. srpna na jezeře Most. Andrij byl součástí skupiny šesti lidí na paddleboardech, když se přes hladinu přehnala náhlá vichřice. Záchranáři dostali z vody čtyři lidi, Andrij a jeho kamarád Dominik (†28) ale nepřežili. Dominikovo tělo se podařilo najít už následující den.

Měsíc a půl pátrání

Po Andrijovi se pátralo více než šest týdnů. Jeho tělo nakonec našel polský potápěč Marcel Korkuś, kterého si najala rodina. S parťákem Radkem Strzałkou se do vody nořili čtyři dny. Tělo nejprve objevili pomocí sonaru a nález následně ověřili robotem s kamerou. Policie ho ze dna vyzvedla 17. září.

Veronika měla celý život před sebou.
Řidič (18) v Audi zabil krásnou Veroniku: Přístup viníka rodinu šokoval

Pohřeb Andrije, který se utopil při bouři v jezeru Most.
Pohřeb Andrije, který se utopil při bouři v jezeru Most.
Andrij se utopil v jezeru Most.
Zesnulý Andrij
Pohřeb Andrije, který se utopil při bouři v jezeru Most.

Témata:
pátráníutonulýandrijbolestbouřkaJezero Most
Nela Beranová
Další články autora

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Milfajtová se zřítila ze schodů: Musela na pohotovost!
Milfajtová se zřítila ze schodů: Musela na pohotovost!
Aha!
Proč nepodceňovat oční preventivky? Víte, že nález u oftalmologa může zachránit celé vaše tělo?
Proč nepodceňovat oční preventivky? Víte, že nález u oftalmologa může zachránit celé vaše tělo?
Dáma
30 nejúžasnějších kostýmů na Halloween. Frčí filmové postavy z komedií i hororů, kostýmy vyrobíte levně a snadno doma
30 nejúžasnějších kostýmů na Halloween. Frčí filmové postavy z komedií i hororů, kostýmy vyrobíte levně a snadno doma
Maminka
Růžová je letos out! Proč si na podzim zamilujete sytě fialovou tvářenku
Růžová je letos out! Proč si na podzim zamilujete sytě fialovou tvářenku
Ženy
Injekce na hubnutí nejsou zázrak. Po vysazení léků většina lidí přibere zpět, varuje terapeut Martin Cvrkal
Injekce na hubnutí nejsou zázrak. Po vysazení léků většina lidí přibere zpět, varuje terapeut Martin Cvrkal
Moje zdraví
Žádné úspory a nízké investice, jen projídání peněz. Rozpočtová rada cupuje vládu
Žádné úspory a nízké investice, jen projídání peněz. Rozpočtová rada cupuje vládu
e15
Skuhravého září: bídné výkony i výsledky, spousta ostrých výroků. Co si z nich vzít?
Skuhravého září: bídné výkony i výsledky, spousta ostrých výroků. Co si z nich vzít?
iSport
Zmrazení platů politiků podle Okamury: Kritika opozice jsou jen tanečky a výmluvy
Zmrazení platů politiků podle Okamury: Kritika opozice jsou jen tanečky a výmluvy
Reflex
Bezručově chatě dochází voda. Klub českých turistů vyhlásil sbírku na nový vrt
Bezručově chatě dochází voda. Klub českých turistů vyhlásil sbírku na nový vrt
Lidé a země