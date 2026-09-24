U dálnice D8 ležel záhadný kufřík: Ukrýval poklad za osm milionů!
U dálnice D8 u Lovosic ležel v příkopu kufřík se sběratelskými mincemi zhruba za osm milionů korun. Mince, které našli silničáři při sekání trávy, ukradli neznámí pachatelé na začátku září v Praze. Po zlodějích pátrají policisté.
Pohozený kufřík objevili silničáři podle televize před několika dny a nález oznámili policii. V kufříku bylo přes 400 vzácných mincí. Na případ jako první upozornila televize CNN Prima News. „Tyto mince pocházejí z trestné činnosti, a to z krádeže,“ řekl televizi mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Obětí krádeže byl francouzský sběratel. Když byl začátkem září na sběratelském veletrhu v pražských Letňanech, dva neznámí pachatelé otevřeli zavazadlový prostor jeho auta a kufřík s mincemi z něj ukradli. Z místa pak odjeli vozem s polskou registrační značkou.
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