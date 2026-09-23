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Vážný pracovní úraz Čecha v Německu: Padal osmnáct metrů!
V německém městě Dessau-Rosslau v Sasku-Anhaltsku utrpěl ve středu vážná zranění muž (56) z Česka, informoval zpravodajský server TAG24. Podle něj spadl z výšky asi 18 metrů.
Muž prováděl montážní práce v biofarmaceutickém areálu ve skladu jedné firmy. Ve středu kolem 11:30 spadl z velké výšky, oznámila večer policie. Uvedla, že vrtulník přepravil zraněného do nemocnice. Bližší informace o jeho stavu policie neposkytla.
Jasné nejsou ani okolnosti nehody, kterou vyšetřuje policie i úřad pro bezpečnost práce.
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