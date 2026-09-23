Vážný pracovní úraz Čecha v Německu: Padal osmnáct metrů!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
23. září 2026
20:40

V německém městě Dessau-Rosslau v Sasku-Anhaltsku utrpěl ve středu vážná zranění muž (56) z Česka, informoval zpravodajský server TAG24. Podle něj spadl z výšky asi 18 metrů.

Muž prováděl montážní práce v biofarmaceutickém areálu ve skladu jedné firmy. Ve středu kolem 11:30 spadl z velké výšky, oznámila večer policie. Uvedla, že vrtulník přepravil zraněného do nemocnice. Bližší informace o jeho stavu policie neposkytla.

Jasné nejsou ani okolnosti nehody, kterou vyšetřuje policie i úřad pro bezpečnost práce.

Moskevský kreml a Leninovo mauzoleum (2019).
V Moskvě poslali do vězení Čecha, který protestoval u Leninova mauzolea. Diskreditoval prý armádu

Video se připravuje ...
Dítě na hlavním nádraží spadlo do mezery mezi vlakem a nástupištěm, 3. srpna 2026.
Zdroj: Blesk.cz - David Malík

Témata:
policieČeskoNěmeckozpravodajský serverzraněníSasko-Anhaltsko
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Tajná oslava Kolářové: Hanzlíkovi seděla na klíně!
Tajná oslava Kolářové: Hanzlíkovi seděla na klíně!
Aha!
Dnes nastala podzimní rovnodennost: Čím je tento přelomový den tak výjimečný?
Dnes nastala podzimní rovnodennost: Čím je tento přelomový den tak výjimečný?
Dáma
První podzimní rýma u miminka: Co zabírá dřív, než sáhnete po kapkách
První podzimní rýma u miminka: Co zabírá dřív, než sáhnete po kapkách
Maminka
Bývalé vztahy, stejné chyby: Kolik si jich neseme do nového vztahu?
Bývalé vztahy, stejné chyby: Kolik si jich neseme do nového vztahu?
Ženy
Injekce na hubnutí nejsou zázrak. Po vysazení léků většina lidí přibere zpět, varuje terapeut Martin Cvrkal
Injekce na hubnutí nejsou zázrak. Po vysazení léků většina lidí přibere zpět, varuje terapeut Martin Cvrkal
Moje zdraví
Největší obchod české startupové scény. Miliardář Cendra prodává část své firmy známému investorovi
Největší obchod české startupové scény. Miliardář Cendra prodává část své firmy známému investorovi
e15
Naštvaný Skuhravý po postupu: Takhle se ligový fotbal hrát nedá. Nejvíc mě se*e, že...
Naštvaný Skuhravý po postupu: Takhle se ligový fotbal hrát nedá. Nejvíc mě se*e, že...
iSport
Pellegrini se tvrdě postavil za Ukrajinu: Ruský Krym nikdy neuznáme. Co na to Fico?
Pellegrini se tvrdě postavil za Ukrajinu: Ruský Krym nikdy neuznáme. Co na to Fico?
Reflex
Na Petřín se po dvou letech vrací lanovka. Panoramatické vozy na sebe cestou mrknou
Na Petřín se po dvou letech vrací lanovka. Panoramatické vozy na sebe cestou mrknou
Lidé a země