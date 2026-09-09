Otec se syny v České Lípě napadli několik lidí: Drsné záběry!

Brutální útok v České Lípě. (4. září 2026)
Brutální útok v České Lípě. (4. září 2026)
Brutální útok v České Lípě. (4. září 2026)
Brutální útok v České Lípě. (4. září 2026)
Brutální útok v České Lípě. (4. září 2026)
Autor: Martin Lisičan - 
9. září 2026
12:17

V pátek 4. září došlo k napadení v jednom z klubů v České Lípě. Otec se dvěma syny údajně napadli pracovníky ostrahy klubu, následně i jednoho z hostů. Host i člen ostrahy utrpěli zranění. Brutální útok zachytila kamera.

K útoku došlo ve večerních hodinách. Jak uvedla agentura AKTU.cz, klub se dlouhodobě potýkal s problémy týkajícími se jednoho z nezletilých. Právě ten měl kvůli opakovanému obtěžování vstup do klubu zakázán. Týden před útokem došlo před klubem k údajné potyčce, při které byl zmíněný mladík lehce zbit. Otec nezletilého měl následně klubu vyhrožovat. 

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Otec se syny v České Lípě napadli několik lidí: Drsné záběry!
Zdroj: Aktu.cz

O týden později, tedy v pátek 4. září, měl otec do podniku vtrhnout společně s problémovým synem a jeho bratrem. Následně došlo k napadení ochranky a jednoho z hostů.

Podle dostupných informací utrpěl host středně těžké zranění, lehké zranění pak utrpěl člen ostrahy. Případ policie vyšetřuje jako trestný čin výtržnictví. 

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Brutální útok v České Lípě. (4. září 2026)
Brutální útok v České Lípě. (4. září 2026)
Brutální útok v České Lípě. (4. září 2026)
Brutální útok v České Lípě. (4. září 2026)
Brutální útok v České Lípě. (4. září 2026)

Témata:
útokkameraklubVIDEOČeská Lípavideokameranapadenízranění
Martin Lisičan
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