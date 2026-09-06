Zuzanu zabil násilnický manžel: Známá popsala život plný utrpení s Romanem

Roman se k děsivému činu přiznal.
Roman se k děsivému činu přiznal.
Roman se k děsivému činu přiznal.
Roman se k děsivému činu přiznal.
Roman se k děsivému činu přiznal.
Autor: Andrea Vídeňská - 
6. září 2026
13:20

Slovensko znovu zasáhla děsivá tragédie. Zuzana (†54) z Horní Súče u Trenčína měla zemřít po útoku manžela Romana (55). Ten nyní čelí obvinění z vraždy. Jejich manželství přitom nebylo policii neznámé. Už v roce 2017 řešila mezi manželi nebezpečné vyhrožování. Příbuzná oběti tvrdí, že Zuzana měla roky snášet domácí násilí.

Není to tak dlouho, co se Slovensko vzpamatovávalo z otřesné vraždy učitelky Zuzany z Gelnice, kterou měl zavraždit její vlastní manžel. Příběh jako přes kopírák se odehrál v pátek v Horní Súči u Trenčína, kde měla rukou svého manžela zemřít Zuzana (†54). Ta měla po jeho boku zažívat peklo na zemi.

Podle dosavadních zjištění policie měl být Roman v pátek večer doma pod vlivem alkoholu, když přistoupil ke své manželce a ostrým předmětem jí způsobil bodnořezné zranění v horní části těla. Žena následkům zranění podlehla. Roman (55) čelí obvinění ze zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě prokázání viny mu hrozí 20 až 25 let za mřížemi.

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Vleklé problémy

Už v minulosti se jejich manželství dostalo do hledáčku policie kvůli nebezpečnému vyhrožování. Vyšetřování v dubnu 2017 tehdy skončilo návrhem na podání obžaloby. Od té doby byl podle policie klid a žádné další oznámení týkající se jejich manželství už neevidovala. Až do páteční tragédie se tak zdálo, že je mezi Zuzanou a Romanem vše v pořádku.

„Od roku 2017 až do současné doby v souvislosti s uvedenými osobami policie neevidovala ani neprověřovala další oznámení týkající se podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku mezi poškozenou a obviněným,“ uvedla krajská policejní mluvčí Ingrid Krajčíková pro deník Nový čas.

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Týrání a alkohol

Podle blízké příbuzné však mělo jít o mnohem hlubší problém. Nebohá žena prý prožívala muka, která mohla křehká duše jen stěží unést. Příbuzná popsala i jeden z děsivých incidentů, kdy měl Roman použít velkou tyč a Zuzaně vážně poranit ruku. „Měla v ruce šroub,“ vylíčila žena následky děsivého týrání. Zuzana prý ve vztahu trpěla celé roky. „On ji mlátil stále,“ uzavírá příbuzná děsivý příběh, který skončil tím nejhorším možným způsobem. 

Starosta Horní Súče Jakub Ondračka uvedl, že manželé měli dlouhodobé problémy a společně holdovali alkoholu. Jejich hádky údajně nejednou skončily potyčkou. „Je to velmi nepříjemné, hlavně pro rodinu,“ řekl pro TV Markíza.

Roman se k děsivému činu přiznal.
Roman se k děsivému činu přiznal.
Roman se k děsivému činu přiznal.
Roman se k děsivému činu přiznal.
Roman se k děsivému činu přiznal.

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Vražda ženy ve Sviněticích u Bavorova. Pachatel ji měl uříznout hlavu.
Zdroj: Aktu.cz

Témata:
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Andrea Vídeňská
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