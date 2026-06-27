Poslední sbohem pro zavražděnou učitelku Zuzanu: Dojemná slova blízkých
Slovenská Gelnica se ve čtvrtek naposledy rozloučila s oblíbenou učitelkou Zuzanou (†47), kterou podle policie brutálně zabil manžel Tomáš V. Na pohřbu se sešly rodina, přátelé, kolegové i bývalí žáci. Případ nadále vyšetřují kriminalisté a soudní řízení pokračuje.
Slovenskou Gelnicí se ve čtvrtek nesl nepředstavitelný smutek. Rodina, přátelé, kolegové i bývalí žáci se naposledy rozloučili se Zuzanou (†47). Život oblíbené učitelky vyhasl pod rukou tyranského manžela Tomáše, který je z její smrti podezřelý a usmrtil ji zvlášť brutálním způsobem. Lidé přicházeli s květinami a svíčkami, mnozí se objímali a jen stěží zadržovali slzy.
Dojemná slova
Blízcí na Zuzanu vzpomínají jako na laskavou ženu. Žila především pro své dvě děti a poskytovala jim láskyplný domov. Po letech trápení se konečně měla vymanit z nefunkčního vztahu a začínala nový život v bytě po rodičích. „Zuzka byla velmi milá osoba, která žila pro své dětičky. Když konečně začala znovu žít, přišla taková tragédie. Nemuselo k ní dojít,“ svěřila se příbuzná Gabika pro deník Plus JEDEN DEŇ.
Ředitelka školy, kde Zuzana učila, na ni vzpomínala jako na inteligentní ženu a týmovou hračku. Je tak jasné, že po její smrti zůstane v srdcích pozůstalých prázdné místo. To už půjde jen stěží zaplnit. Dvě děti zůstaly bez milované maminky a rodina přišla o ženu, která byla prý byla vždy ochotná pomáhat druhým a myslela především na své nejbližší. V Gelnici dnes stále dokola zaznívá jediná věta: „Žila pro své děti.“
Zákaz přiblížení
Z otřesné vraždy na slovenském městečku mrazí. Už letos v únoru totiž Zuzana žádala soud o zákaz přiblížení pro svého manžela a jeho vykázání z bytu. Uváděla, že po návratu k alkoholu ji fyzicky napadl. Soud však její návrh zamítl, protože muž byl tehdy ve vazbě kvůli podezření z vyhrožování. O několik měsíců později byl propuštěn na svobodu a pouhých jedenáct dní nato byla Zuzana mrtvá.
Po tragédii byl Tomáš V. obviněn z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Městský soud v Košicích rozhodl o jeho vzetí do vazby.
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