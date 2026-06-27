Poslední sbohem pro zavražděnou učitelku Zuzanu: Dojemná slova blízkých

Zuzanu (†47) měl v Gelnici zavraždit manžel.
Zuzanu (†47) měl v Gelnici zavraždit manžel.
Ve škole vzniklo pietní místo.
Policejní eskorta přivádí Tomáše před soud. Soudkyně ho umístila do vazby.
Policejní eskorta přivádí Tomáše před soud. Soudkyně ho umístila do vazby.
Autor: Andrea Vídeňská - 
27. června 2026
17:35

Slovenská Gelnica se ve čtvrtek naposledy rozloučila s oblíbenou učitelkou Zuzanou (†47), kterou podle policie brutálně zabil manžel Tomáš V. Na pohřbu se sešly rodina, přátelé, kolegové i bývalí žáci. Případ nadále vyšetřují kriminalisté a soudní řízení pokračuje.

Slovenskou Gelnicí se ve čtvrtek nesl nepředstavitelný smutek. Rodina, přátelé, kolegové i bývalí žáci se naposledy rozloučili se Zuzanou (†47). Život oblíbené učitelky vyhasl pod rukou tyranského manžela Tomáše, který je z její smrti podezřelý a usmrtil ji zvlášť brutálním způsobem. Lidé přicházeli s květinami a svíčkami, mnozí se objímali a jen stěží zadržovali slzy.

Dojemná slova

Blízcí na Zuzanu vzpomínají jako na laskavou ženu. Žila především pro své dvě děti a poskytovala jim láskyplný domov. Po letech trápení se konečně měla vymanit z nefunkčního vztahu a začínala nový život v bytě po rodičích. „Zuzka byla velmi milá osoba, která žila pro své dětičky. Když konečně začala znovu žít, přišla taková tragédie. Nemuselo k ní dojít,“ svěřila se příbuzná Gabika pro deník Plus JEDEN DEŇ.

Ředitelka školy, kde Zuzana učila, na ni vzpomínala jako na inteligentní ženu a týmovou hračku. Je tak jasné, že po její smrti zůstane v srdcích pozůstalých prázdné místo. To už půjde jen stěží zaplnit. Dvě děti zůstaly bez milované maminky a rodina přišla o ženu, která byla prý byla vždy ochotná pomáhat druhým a myslela především na své nejbližší. V Gelnici dnes stále dokola zaznívá jediná věta: „Žila pro své děti.“ 

Zákaz přiblížení

Z otřesné vraždy na slovenském městečku mrazí. Už letos v únoru totiž Zuzana žádala soud o zákaz přiblížení pro svého manžela a jeho vykázání z bytu. Uváděla, že po návratu k alkoholu ji fyzicky napadl. Soud však její návrh zamítl, protože muž byl tehdy ve vazbě kvůli podezření z vyhrožování. O několik měsíců později byl propuštěn na svobodu a pouhých jedenáct dní nato byla Zuzana mrtvá.

Po tragédii byl Tomáš V. obviněn z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Městský soud v Košicích rozhodl o jeho vzetí do vazby.

Zuzanu (†47) měl v Gelnici zavraždit manžel.
Zuzanu (†47) měl v Gelnici zavraždit manžel.
Ve škole vzniklo pietní místo.
Policejní eskorta přivádí Tomáše před soud. Soudkyně ho umístila do vazby.
Policejní eskorta přivádí Tomáše před soud. Soudkyně ho umístila do vazby.

 

 

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Andrea Vídeňská
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