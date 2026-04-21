Žárlivka ze Zlínska partnerovi očuchávala i spodní prádlo: Pak ho pobodala! Odsedí si 12 let

Žena sedm let trýznila partnera, vyústilo to v pokus o vraždu
Svého partnera bila, vyhrožovala mu a útočila na něj noži a nůžkami
Kromě toho v domě všude nainstalovala kamery a zamezila mu v přístupu k penězům
Kamery na fasádě domu
Autor: Kamil Morávek - 
21. dubna 2026
09:42

Několik let brutálního týrání si vytrpěl muž ze Zlínska. Jeho partnerka ho po dobu nejméně sedmi let psychicky i fyzicky týrala. Vše vyústilo až v pokus o vraždu ze žárlivosti. Muž předtím žil skoro jako vězeň. U soudu si žena vyslechla dvanáctiletý trest.

Během let se týrání muže vyvinulo do velmi děsivé podoby. V domě byl něco jako vězeň. Jeho partnerka totiž například nainstalovala kamery ve všech místnostech bytu a muži zablokovala přístup k účtům s penězi. K tomu navíc kontrolovala jeho cesty do práce a z práce a měla i očichávat a kontrolovat spodní prádlo, jestli v něm nic neschovával.

K tomu byly na denním pořádku nadávky, a dokonce i vyhrožování smrtí. Žena však partnera dokonce i bila a útočila na něj nožem a nůžkami. Muž toto všechno před svým okolím tajil, když mu však začalo jít skutečně o život, přestal partnerku krýt. Ze žárlivosti ho totiž pobodala nožem do hrudníku.

Soudce Pavel Dvorský uznal, že případ, kdy se domácího násilí dopouští žena na muži, je velmi neobvyklý. „Nicméně jedná se o případy, které jsou reálné a zasluhují si stejnou ochranu trestním právem jako jakékoliv jiné,“ řekl podle CNN Prima News. Tyrance původně hrozilo až dvacet let. Díky dohodě o vině a trestu si nakonec odsedí dvanáct.

Domácí nebo sexualizované násilí zažilo v Česku přibližně 11% mužů.
Karel Salaj ( 22. dubna 2026 18:26 )

Mohl být rád, že ho tak bezmezně miluje...

Patri Malý ( 22. dubna 2026 18:07 )

Co asi bude očuchávat svým spoluvězenkyním v base???

