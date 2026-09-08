18 let vězení za vraždu dcery (†7): Šárka dívku ubodala 96 ranami

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Zdravotní sestra ubodala postiženou dceru.
Matka před soudem.
Matka před soudem.
Matka odsouzena za brutální vraždu dcery k 18 letům vězení.
Aktualizováno -
8. září 2026
12:36
Autor: Jan Šimůnek, Martin Lisičan - 
25. června 2026
05:00

Otřesné svědectví znělo před pražským soudem od Šárky P. (36) o tom, jak zamordovala vlastní dcerku (†8) s mentální retardací. Údajně už její péči nezvládala.
Ubodala ji 96 ranami nožem. Soud ženě v úterý potvrdil osmnáctiletý trest vězení. 

Na dcerku byla zdravotní sestra Šárka P. z Kolína sama. „Přestala jsem chodit do společnosti, abych se jí věnovala,“ vyprávěla. Když loni v říjnu na třídních schůzkách zjistila, že je holčička ve škole pozadu a bude vyžadovat další čas navíc, byla to prý poslední kapka. Dívenku vyzvedla z tanečního kroužku a doma se rozhodla, že si sama sáhne na život.

Spolykala prášky, pak se ale rozhodla, že dcerku vezme s sebou. Zvolila však způsob, ze kterého běhá mráz po zádech. „Dívala se na mě a všimla si, že držím v ruce nůž. Začala si stoupat a natahovala ke mně ručičky. Chtěla mě obejmout. Tak jsem ji ještě objala. Řekla jsem, že odejdeme společně, že ji tu nenechám napospas osudu. Svými gesty mi naznačila, že chce s sebou vzít plyšáčky, se slzami v očích jsem jí řekla, že ano,“ líčila Šárka do hrobového ticha u soudu.

Soud potvrdil 18 let vězení 

Holčičku ubodala, sama tvrdí, že si pamatuje jen čtyři rány, po nichž už holčička nežila, znalci ale tvrdí něco docela jiného. 20centimetrovou čepelí bodla 96krát, naprostou většinu z ran provedla, když dcerka ještě žila a vnímala. Snažila se bránit a vytrhnout mámě nůž, ale marně. Šárka P. u soudu uznala vinu, v odvolání požadovala nižší trest. Odvolání soud v Praze v úterý 8. září zamítl a potvrdil tak osmnáctiletý trest vězení. 

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Genetická vada?

Podle Šárky P. její dcera trpěla vzácnou genetickou vadou. „Na internetu jsem se dočetla, že děti s touto vadou se nedožívají dospělosti,“ uvedla. Žalobkyně Zagarová to ale označila za nesmysl. Verzi o tom, že to chtěla holčičce vraždou ulehčit, odmítla, chtěla prý ulevit sama sobě. „Byla naštvaná, že by měla přidělanou práci, a ne že by chtěla dceři pomoct tím, že ji usmrtí,“ uvedla.

Údajné potíže s pamětí

S výpovědí matky měla státní zástupkyně Zagarová problém. Nevěřila, že by si matka nepamatovala nic než prvních pár ran. Žena navíc netrpěla duševní poruchou a byla při smyslech, když rány sázela. Žalobkyně tak její ztrátu paměti hodnotila jako účelovou.

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Zdravotní sestra ubodala postiženou dceru.
Zdravotní sestra ubodala postiženou dceru.
Matka před soudem.
Matka před soudem.
Matka odsouzena za brutální vraždu dcery k 18 letům vězení.

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V bytovém domě v Kolíně našli policisté mrtvou osobu. Další těžce zraněnou převezli do nemocnice.
Zdroj: Blesk: David Malík

 

Témata:
vězenísoudtrestpobodánírozsudekvražda dítětegenetická vadaodnětí svobodyvraždaKolínvěznice
Jan Šimůnek
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Anika100 ( 27. června 2026 14:16 )

Byt sama na dite s postizenim je velmi narocne. Ale mohla to resit jinak. Moznosti jsou, nemusela s ni byt 24/7, az ji to zacalo lezt na mozek. Existuji denni a tydenni stacionare pro takove deti. V krajnim pripade mohla divenku umistit trvale. Stacilo komunikovat, ze nezvlada.

dana lattova ( 25. června 2026 23:47 )

Všem je jasné že na co je třeba takovou osobu živit a starat se. Chtěla zemřít, tak byste ji měli vyhovět. Nepatří už vůbec mezi lidi, ztratila právo nazývat se člověkem, tak jí nechte odejít za její nebohou dcerou.🙏🤦😭

Uživatel_5710535 ( 25. června 2026 12:08 )

To nelze nazvat než, že je to zrůda zrůd,chudinka holčička,jak musela trpět. 18 let mi připadá málo, měla by dostat doživotí,aby už nemohla nikomu ubližovat a mohla dlouho přemýšlet o tom co provedla . Taková byla zdravotní sestrou? Jak se asi starala o pacienty, když jí obtěžovala vlastní dcera tak až jí zavraždila a ten způsob provedení, hrůza.

brezovak ( 25. června 2026 11:45 )

Obnovil bych trest smrti.
18 roků ji budeme živit z daní.
Doufám že se oni spoluvězni "dobře postarají" .

Bozena Vildmanova ( 25. června 2026 11:36 )

Bez soudů a slitování opět takovou zrůdu utratit, proč takové udržovat za peníze při životě?! 👎

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