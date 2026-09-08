Vrahům pod vlivem hrozí tvrdší tresty: Ministerstvo reaguje na případ Viktorky (†3)
Alkohol ani drogy by už neměly pachatelům nejzávažnějších zločinů otevřít cestu k výrazně nižšímu trestu. Ministerstvo spravedlnosti chystá změnu trestního zákoníku. Jedním z případů, na něž resort reaguje, je smrt malé Viktorky. Její otec byl původně stíhán pro vraždu, po znaleckých posudcích však policie čin překvalifikovala na opilství.
Současná pravidla mohou vést k paradoxní situaci. Člověk se vlastní vinou přivede alkoholem nebo drogami do stavu nepříčetnosti a následně spáchá závažný násilný čin. Pokud kvůli svému stavu nebyl schopný rozpoznat protiprávnost jednání nebo se ovládat, nemusí nakonec čelit sazbě stanovené například za vraždu či znásilnění.
Místo toho může přijít na řadu trestný čin opilství. Za něj hrozí tři až deset let vězení. U nejzávažnějších forem vraždy přitom může soud uložit i výjimečný trest včetně doživotí.
Z vraždy se stalo opilství
Právě rozdíl mezi možnými tresty se naplno ukázal v případu tříleté Viktorky. Holčička zemřela letos 21. března v Praze. Její tělo našli v lesoparku v Braníku a policisté krátce poté zadrželi jejího otce.
Muž byl nejprve stíhán pro vraždu. Na konci srpna však policie případ na základě závěrů znalců z oboru psychiatrie a klinické psychologie překvalifikovala na opilství. Podle posudků se otec užitím drogy dostal do stavu, v němž nevěděl, co dělá, ani se nedokázal ovládat. Místo případného doživotí mu tak podle současné právní kvalifikace hrozí nejvýše deset let za mřížemi.
Kauza vyvolala pozornost i kvůli okolnostem před smrtí dítěte. Viktorka byla dříve v pěstounské péči, soud ji však loni na podzim svěřil zpět biologickým rodičům. Ti se potýkali se závislostí na drogách. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc už kvůli postupu při svěření dívky podal kárnou žalobu na soudkyni a nechal prověřit také činnost OSPOD a související znalecké posudky.
Drogy už trest nesníží
Ministerstvo nyní připravuje změnu pravidel pro případy zaviněné nepříčetnosti. Pokud se člověk vlastní vinou dostane alkoholem či drogami do stavu nepříčetnosti, podle připravovaného návrhu by měl nést plnou odpovědnost za následný čin.
„Pokud se pachatel vlastní vinou přivede alkoholem nebo drogami do stavu nepříčetnosti, ponese plnou trestní odpovědnost za čin, který v tomto stavu spáchá. Pokud tedy spáchá například vraždu nebo znásilnění, bude potrestán podle trestní sazby stanovené pro vraždu nebo znásilnění,“ popsal Tejc podle serveru Česká justice.
Rychlejší izolace pachatelů
Připravovaná novela má řešit ještě další problém. Současná pravidla podle ministerstva neumožňují vzít do vazby člověka, jenž byl při činu nepříčetný. Resort proto chce zavést možnost rychle nařídit ústavní ochranné léčení nebo zabezpečovací detenci. O návrhu státního zástupce by měl soud rozhodnout do 24 hodin.
Ministerstvo chce komplexní změnu zákona představit na podzim. Poté bude muset projít legislativním procesem.
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