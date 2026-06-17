Matka zahodila zdravého novorozence do popelnice: Soud jí udělil 12 let vězení

Denisa J. (19) zabalila novorozeného syna do bundy a hodila ho do kontejneru.
Denisa J. (19) zabalila novorozeného syna do bundy a hodila ho do kontejneru.
Novorozence našel mezi odpadky bezdomovec.
Denisa J. (19) zabalila novorozeného syna do bundy a hodila ho do kontejneru.
Novorozence našel mezi odpadky bezdomovec.
Autor: ČTK - 
17. června 2026
15:44

Krajský soud vyměřil mladé ženě za odložení novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem 12 let za mřížemi. Svému synovi má podle rozsudku žena zaplatit 340.000 korun za vzniklou újmu, řekl soudce Martin Parolek. 

Zatím není jasné, zda se některá ze stran proti rozsudku odvolá. Soudce čte odůvodnění. Ženu obžaloba viní z pokusu o vraždu, za což hrozí až výjimečný trest.

Živého a zdravého novorozence našel kolemjdoucí v kontejneru na sídlišti Střekov na podzim 2024. Policie krátce nato zadržela tehdy ženu (19). Kvůli velmi chladnému počasí hrozilo miminku podchlazení, které mohlo skončit jeho úmrtím.

Žalobce Vladimír Jan navrhl obžalované deset let odnětí svobody. Podle něj se před soudem prokázalo jednání, které je jí kladeno za vinu. Jan řekl, že trestnou činnost v podstatě přiznala, a ačkoli popřela, že by o svém těhotenství věděla, její tvrzení vyvrátila svědkyně. Ta před soudem vypověděla, že se jí obžalovaná s těhotenstvím svěřila na sociální síť Instagram. Svědkyni poslala fotografii těhotenského břicha i novorozeného chlapce. Fotografie poslala obžalovaná tak, aby si je svědkyně mohla prohlédnout jen jednou.

Státní zástupce se však ve své závěrečné řeči pozastavil nad znaleckými posudky z oborů psychiatrie a psychologie. Z nich vyplynulo, že obžalovaná trpí smíšenou poruchou osobnosti. „Obžalovaná nebyla schopna si plně uvědomit dopad svého chování. Nedokázala si uvědomit, že na prvním místě ohrozila život svého dítěte,“ uvedl Jan k závěrům posudků. Zároveň řekl, že obžalovaná věděla, že miminko může zemřít. Žena uvedla, že doufala, že novorozence někdo najde živého. Ke smrti dítěte podle žalobce nedošlo jen náhodou. S ohledem na posudky nicméně státní zástupce navrhl mimořádné snížení trestu odnětí svobody.

Obhajoba navrhla zproštění obžaloby, případně překvalifikování skutku na vraždu novorozence matkou. Za takový čin hrozí tři až osm let vězení. Obhájkyně navrhla podmíněný trest na spodní hranici či pod ní. Argumentovala tím, že žena měla kvůli svému psychickému stavu sníženou schopnost zvládat mimořádné životní situace. „V daném okamžiku reagovala tak, jak ve své osobností struktuře uměla,“ uvedla advokátka.

Denisa J. (19) zabalila novorozeného syna do bundy a hodila ho do kontejneru.
Denisa J. (19) zabalila novorozeného syna do bundy a hodila ho do kontejneru.
Novorozence našel mezi odpadky bezdomovec.
Denisa J. (19) zabalila novorozeného syna do bundy a hodila ho do kontejneru.
Novorozence našel mezi odpadky bezdomovec.
Video  Případ novorozence vyhozeného v kontejneru  - PČR
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Témata:
těhotenstvísmrttrestmatkapsychiatriepsychologievýpověďÚstí nad LabemPopelnicetrest odnětí svobodyvězniceStřekov
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deben Duben ( 17. června 2026 16:22 )

Ale byla schopna .oustat

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