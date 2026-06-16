Maria (†21) po pádu bez lana ještě žila: Zdravotnice popsala její poslední chvíle
Maria Eduarda Rodrigues de Freitasová zemřela po děsivé nehodě při bungee jumpingu v městě Limeira. Podle vyšetřovatelů ji zaměstnanci společnosti shodili z mostu, aniž by k jejímu postroji připevnili bezpečnostní lano. Nově vyšlo najevo, že mladá žena pád z výšky přes 40 metrů přežila a ještě několik minut bojovala o život.
Maria se vydala v sobotu 13. června na adrenalinový seskok z mostu Skeleton Bridge. Krátce po odrazu se však ukázalo, že k jejímu postroji nebylo připojeno bezpečnostní lano. Dívka se zřítila z výšky přibližně 40 metrů na zem.
Podle zdravotnice Rayzy Diasové mladá žena po pádu stále dýchala a měla slabý puls. Záchranářům se ji však navzdory snaze zachránit nepodařilo. „Mám ve zvyku žertovat a říkat: ,Na mé směně nikdo neumírá.‘ A řekla jsem jí: ,Dudo, na mé směně nikdo neumírá.‘ Přitom jsem tam ani nebyla ve službě,“ vzpomínala zdravotnice v médiích. Duda je v Brazílii běžná domácká podoba jména Eduarda. Maria svůj boj ale nakonec prohrála.
Děsivá chyba a útěk zaměstnanců
Vyšetřovatelé se nyní snaží zjistit, kdo měl na starosti finální kontrolu vybavení. Trojice mužů zachycená na videu čelí obvinění ze zabití. Další tři lidé byli zadrženi v souvislosti s vyšetřováním.
Podle policie se někteří zaměstnanci po nehodě převlékli a nejméně dva z místa utekli. Krátce nato je však vypátral policejní vrtulník a byli zadrženi.
Výpovědi obviněných vyšetřovatele příliš neposunuly. Dva z mužů totiž shodně uvedli, že si nepamatují, kdo měl připevnit lano ani kdo prováděl závěrečnou bezpečnostní kontrolu před seskokem.
Těšila se na zážitek
Jen několik hodin před nehodou sdílela Maria na sociálních sítích fotografie a videa z místa tragédie. Na jednom z nich zachytila výhled z mostu i reklamní banner společnosti, která atrakci provozovala.
Do případu se vložila také brazilská politička Andrea Dantas Levyová. Podle jejích slov navíc existuje podezření, že firma nabízející seskoky z mostu neměla pro svou činnost na místě potřebná povolení.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.