Opilec bez řidičáku zdemoloval autobus a zranil 5 lidí: Proč ho soud neposlal za mříže?
Pět zraněných, zdemolovaný autobus a škoda za miliony korun. Tak skončila jízda mladého Ukrajince, jenž v Karlových Varech opilý a bez řidičského průkazu narazil do autobusu městské dopravy. Ten po nárazu prorazil zábradlí a sjel do železničního kolejiště. Přestože mladíkovi hrozilo až osm let vězení, od soudu odešel s podmínkou.
Bylo krátce po šesté ráno 19. září 2024, když se na křižovatce ulic Varšavská a Západní v Karlových Varech odehrála vážná nehoda. Tehdy devatenáctiletý Ukrajinec se řítil ve Volkswagenu Polo rychlostí přes 60 kilometrů v hodině. Na semaforu svítila červená, mladík ale nezastavil a narazil do projíždějícího autobusu městské hromadné dopravy. Uvnitř tou dobou cestovalo 14 lidí.
Autobus se po nárazu stal neovladatelným, prorazil zábradlí a sjel ze srázu přímo do železničního kolejiště. Pět cestujících se zranilo, dva z nich vážně.
Namol a bez papírů
Mladík přitom za volantem neměl co dělat. Nejenže nevlastnil řidičský průkaz, ale navíc řídil nepojištěné auto a v krvi měl 1,12 promile alkoholu.
Před soudem tvrdil, že spěchal a červené na semaforu si nevšiml. Když autobus zaregistroval, snažil se brzdit, jenže už bylo pozdě. Samotný náraz mu přitom nepřipadal nijak silný. Dokonce si myslel, že autobus normálně odjel a jeho řidič si střetu ani nevšiml.
Jenže ve skutečnosti rána poškodila řízení autobusu. Osobní auto totiž narazilo do prostoru s akumulátory, které následně přerazily řídicí tyč. Řidič autobusu už neměl šanci zabránit tomu, aby vozidlo sjelo do kolejiště.
Má splácet miliony
Za těžké ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky hrozilo mladíkovi až osm let vězení. Karlovarský okresní soud ho ale za mříže neposlal. Uložil mu podmíněný trest se čtyřletou zkušební dobou a na sedm let mu zakázal řídit.
Soud přihlédl k tomu, že mladík dosud neměl problémy se zákonem, po nehodě zůstal v Česku, pracuje a dalšího protiprávního jednání se nedopustil. Roli hrálo i to, že poškozeným dluží miliony.
„Není nezbytně nutné na něj působit nepodmíněným trestem odnětí svobody, kdy takový trest by vážně limitoval případnou možnost poškozených domoci se alespoň nějaké náhrady škody,“ vysvětlil soudce Petr Vošta podle serveru Novinky.
Mladík totiž musí České kanceláři pojistitelů zaplatit 1,7 milionu korun a další statisíce poškozeným cestujícím. Soud věří, že díky zaměstnání bude schopný škodu postupně splácet. Rozsudek zatím není pravomocný.
Viděl bych řešení v tom, poslat chlapce do první linie na frontu.