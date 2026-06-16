Pád obřího bombardéru: Nikdo nepřežil!

B-52 Stratofortress.
B-52 Stratofortress.
Při havárii amerického bombardéru B-52 zahynulo všech osm členů posádky.
Při havárii amerického bombardéru B-52 zahynulo všech osm členů posádky.
Při havárii amerického bombardéru B-52 zahynulo všech osm členů posádky.
Autor: ČTK - 
16. června 2026
05:15

Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru B-52 Stratofortress na Edwardsově letecké základně v Kalifornii zahynulo všech osm členů posádky. Letadlo po pádu shořelo a po zhlédnutí záběrů havárie bylo zjištěno, že nikdo nemohl přežít.

Podle prohlášení letecké základny letoun přepravoval osm osob na rutinní zkušební misi. Zřítil se krátce po startu v 11:20 místního času, tedy 20:20 SELČ. Na palubě byli vládní dodavatelé a vojáci v uniformách. Výrobce letadel Boeing potvrdil, že na palubě byli dva jeho zaměstnanci.

Zatím není jasné, co havárii způsobilo. Příčina nehody se vyšetřuje a vyšetřování by podle Hayese mohlo trvat až šest měsíců. Hayes dodal, že letoun byl součástí programu modernizace radarů bombardérů B-52. Boeing v roce 2025 dodal na Edwardsovu základnu stroj s novým radarem AESA, který má nahradit dosavadní zastaralý systém. Letos na něm probíhaly testy, není ale jasné, zda právě tento letoun havaroval, upozornila AP.

Záběry z místa nehody, které odvysílala televize Fox News, ukazovaly doutnající spáleniště u jedné z drah základny. Ze snímků se zdálo, že stroj byl zcela zničen.

Letecký expert Jeff Guzzetti agentuře AP řekl, že je neobvyklé, že se letoun zřítil velmi krátce po startu, aniž by dosáhl větší výšky nebo vzdálenosti. To podle něj naznačuje možnou poruchu v řízení letu, tedy problém s tím, jak pilot ovládá letadlo. Mezi možné příčiny podle něj patří například špatně nastavené ovládací prvky po údržbě, vážná porucha motoru nebo selhání některého zařízení, které bylo zrovna testováno.

Bombardér B-52 je ve službách amerického letectva přes 70 let a nejmladší stroje pocházejí ze začátku 60. let minulého století. Letouny, které unesou 32 tun munice a mají bojový dolet přes 14.000 kilometrů bez dotankování, prošly v minulosti opakovaně modernizacemi. Předpokládá se, že ve službě zůstanou do 50. let nynějšího století. Americká armáda tento letoun nasazovala v řadě konfliktů, ve Vietnamu, Iráku, Afghánistánu či Íránu.

Edwardsova základna v Kalifornii je důležitým centrem testovacích a vývojových aktivit amerického letectva. Uskutečňují se zde zkoušky letadel, zbraňových systémů, softwaru i dalších komponent před jejich zakoupením a uvedením do služby i po celou dobu jejich životního cyklu. Právě v této pouštní oblasti dosáhl v roce 1947 zkušební pilot Chuck Yeager poprvé nadzvukové rychlosti, a překonal tak zvukovou bariéru.

B-52 Stratofortress.
B-52 Stratofortress.
Při havárii amerického bombardéru B-52 zahynulo všech osm členů posádky.
Při havárii amerického bombardéru B-52 zahynulo všech osm členů posádky.
Při havárii amerického bombardéru B-52 zahynulo všech osm členů posádky.

Témata:
AfghánistánUSAÍránVietnamBoeingKalifornieFox NewsBoeing B-52 StratofortressnehodaJames Hayes
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Petr Hoflinger ( 16. června 2026 08:00 )

Tenhle také ne:

http­s://ww­w.no­vinky­.cz/cl­anek­/zah­ranic­ni-v-rusku-se-zritil-strategicky-bombarder-tu-22m3-40583346

hahans ( 16. června 2026 07:28 )

Tak tenhle už nikde po světě zabíjet nebude !

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