V Itálii zemřel Čech: K smrtelné nehodě letěl vrtulník

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: ČTK, Andrea Vídeňská - 
13. června 2026
15:42

Páteční projížďku českých turistů po silnicích italských Dolomit utla tragédie. Motorkář v údolí Val Gardena po nárazu do svodidel na místě zemřel. Jeho spolujezdkyně utrpěla vážná zranění a do nemocnice ji musel transportovat vrtulník. Okolnosti nehody nyní vyšetřuje policie.

Na severu Itálie v pátek zemřel Čech (†38) poté, co s motocyklem narazil na silnici do svodidel. Jeho spolujezdkyně utrpěla vážná zranění a byla převezena do nemocnice v Bolzanu, informoval místní deník Alto Adige.

Nehoda se stala v pátek kolem 15:00 v údolí Val Gardena v italských Dolomitech. Motocyklista v zatáčce náhle přejel do protisměru a narazil do bariéry na okraji vozovky.

Svědci nehody okamžitě zavolali na tísňovou linku, ale záchranáři už muži nedokázali pomoci. Jeho spolujezdkyně (51), byla vrtulníkem převezena do nemocnice v Bolzanu s vážným zraněním. Podle prvních informací nebyla v ohrožení života. Vyjádření ministerstva zahraničních věcí (MZV) Blesk zjišťuje.

Video  Motorkář zemřel 1. března 2023 ve Zvánovicích  - Blesk.cz - David Malík
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Témata:
motorkamotocyklsmrtelná nehodadolomityItáliesilnicenemocniceVal GardenaBolzanozraněníJižní Tyrolsko/Südtirolvrtulník
Andrea Vídeňská
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