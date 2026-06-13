V Itálii zemřel Čech: K smrtelné nehodě letěl vrtulník
Páteční projížďku českých turistů po silnicích italských Dolomit utla tragédie. Motorkář v údolí Val Gardena po nárazu do svodidel na místě zemřel. Jeho spolujezdkyně utrpěla vážná zranění a do nemocnice ji musel transportovat vrtulník. Okolnosti nehody nyní vyšetřuje policie.
Na severu Itálie v pátek zemřel Čech (†38) poté, co s motocyklem narazil na silnici do svodidel. Jeho spolujezdkyně utrpěla vážná zranění a byla převezena do nemocnice v Bolzanu, informoval místní deník Alto Adige.
Nehoda se stala v pátek kolem 15:00 v údolí Val Gardena v italských Dolomitech. Motocyklista v zatáčce náhle přejel do protisměru a narazil do bariéry na okraji vozovky.
Svědci nehody okamžitě zavolali na tísňovou linku, ale záchranáři už muži nedokázali pomoci. Jeho spolujezdkyně (51), byla vrtulníkem převezena do nemocnice v Bolzanu s vážným zraněním. Podle prvních informací nebyla v ohrožení života. Vyjádření ministerstva zahraničních věcí (MZV) Blesk zjišťuje.
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