Auto se zřítilo z mostu na D4: Řidič nepřežil, vůz dopadl u železniční trati
Tragická nehoda uzavřela v noci část dálnice D4 na Příbramsku. Osobní auto z dosud nejasných příčin sjelo z dálničního mostu a zřítilo se poblíž železniční trati. Řidič zemřel na místě.
Při havárii osobního auta na D4 u Staré Huti na Příbramsku zemřel v noci na dnešek jeho řidič. Auto spadlo z dálničního mostu, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa.
Nehoda se stala v pondělí krátce před půlnocí. „Vůz Škoda havaroval na dálnici D4 a vlivem havárie spadlo auto z mostu, řidič bohužel na místě svým zraněním podlehl,“ řekl Truxa. Řidič byl v autě sám, příčiny a okolnosti nehody policie vyšetřuje.
