Auto se zřítilo z mostu na D4: Řidič nepřežil, vůz dopadl u železniční trati

Auto spadlo z mostu na D4, řidič zemřel.
Auto spadlo z mostu na D4, řidič zemřel.  (Autor: HZS Středočeský kraj)
Autor: ČTK - 
19. května 2026
09:44

Tragická nehoda uzavřela v noci část dálnice D4 na Příbramsku. Osobní auto z dosud nejasných příčin sjelo z dálničního mostu a zřítilo se poblíž železniční trati. Řidič zemřel na místě.

Při havárii osobního auta na D4 u Staré Huti na Příbramsku zemřel v noci na dnešek jeho řidič. Auto spadlo z dálničního mostu, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa.

Nehoda se stala v pondělí krátce před půlnocí. „Vůz Škoda havaroval na dálnici D4 a vlivem havárie spadlo auto z mostu, řidič bohužel na místě svým zraněním podlehl,“ řekl Truxa. Řidič byl v autě sám, příčiny a okolnosti nehody policie vyšetřuje.

Video  Po srážce vlaku s autobusem v Bangkoku zemřelo 8 lidí, dalších 32 bylo zraněno  - X.com
Video se připravuje ...

Témata:
vlakřidičautomostsmrtelná nehodapád z výškyŠkoda Autookres PříbramDálnice D4nehodaStředočeský krajStará Huť
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Bočanová to slízla kvůli dceři: V pekle už mají pro vás místo!
Bočanová to slízla kvůli dceři: V pekle už mají pro vás místo!
Aha!
Méně barev, více stylu. Triky, se kterými bude váš šatník vypadat o level luxusněji
Méně barev, více stylu. Triky, se kterými bude váš šatník vypadat o level luxusněji
Dáma
Chlácholíte se, že dítě z té oplácanosti vyroste? Tukové buňky už mu zůstanou, varuje lékařka
Chlácholíte se, že dítě z té oplácanosti vyroste? Tukové buňky už mu zůstanou, varuje lékařka
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Hledá se lídr Evropy. Německý kancléř jím asi v dohledné době nebude
Hledá se lídr Evropy. Německý kancléř jím asi v dohledné době nebude
e15
ZNÁMKY Česka: zářili Flek s Černochem. Kořenářovy pevné nervy, rozporuplný Blümel
ZNÁMKY Česka: zářili Flek s Černochem. Kořenářovy pevné nervy, rozporuplný Blümel
iSport
Schillerová chystá finanční StB. Babiš mezitím vyhazuje miliardy i úředníky
Schillerová chystá finanční StB. Babiš mezitím vyhazuje miliardy i úředníky
Reflex
Mystické Spotted Lake: Jezero Syilxů, jehož posvátnou vodu zneužil válečný průmysl
Mystické Spotted Lake: Jezero Syilxů, jehož posvátnou vodu zneužil válečný průmysl
Lidé a země