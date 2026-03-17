Řidič u Předboje vlétl do stromu: Byl na místě mrtvý
V úterý odpoledne se u Předboje stala tragická nehoda. Osobní auto vyletělo ze silnice a narazilo do stromu. Řidič utrpěl smrtelná zranění a na místě zemřel. Policie zjišťuje přesnou příčinu havárie.
U Předboje v okrese Praha-východ v úterý v podvečer narazilo osobní auto do stromu, řidič nehodu nepřežil. Příčinu a okolnosti havárie policisté vyšetřují. U zemřelého nařídili soudní pitvu, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Nehoda se stala kolem 17:30 na silnici mezi Předbojem a Baští. „Řidič osobního auta z nezjištěných příčin havaroval do stromu. Utrpěl velmi vážná zranění, kterým na místě podlehl,“ uvedla mluvčí. Vrtulník záchranné služby se tak vracel prázdný.
Policisté budou zjišťovat, zda řidiče za volantem například nepostihly zdravotní komplikace. Přesnou příčinu nehody by měla určit soudní pitva, dodala mluvčí.
