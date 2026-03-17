ČT už má moderátora debaty: Moravce nahradí Řezníček. Dojde i na tajemnou ženu?

Autor: ČTK - 
17. března 2026
18:11

Nedělní diskusní pořad České televize Debata ČT, který dočasně nahrazuje Otázky Václava Moravce (OVM), bude moderovat zástupce šéfredaktora Martin Řezníček. ČTK to potvrdilo tiskové oddělení České televize s tím, že na další proměně pořadu bude televize pracovat.

Moderátorský tým ČT je kvalitní a široký, tuto neděli bude moderovat Martin Řezníček. O dalším postupu budeme brzy informovat,“ uvedl ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.

Debata na téma Írán by tento týden podle informací ČTK měla být v některém ze studií a nikoliv na chodbě budovy Rohlík, odkud se vysílala náhradní diskuse za OVM v neděli minulý týden. Diváci si poté stěžovali na špatnou akustiku.

„Nedostatků, zejména v kvalitě zvuku, jsme si vědomi, litujeme jich a jistě je do příště odstraníme. Pracujeme na tom, aby se pořad mohl vrátit co nejdříve do studia. To ale musí, podobně jako znělky a grafická výbava pořadu, které byly také spjaty s osobou moderátora, doznat alespoň dílčích změn,“ sdělil Mrzena ČTK. „Děkujeme divákům za trpělivost, tuto neděli se jistě posuneme a na další proměně pořadu budeme dále pracovat,“ dodal.

„Jediné, co mohu říct, je to, že je možné, že tuto neděli budu vskutku moderovat já. Nic víc,“ naznačil Řezníček webu Seznam Zprávy, který o jeho obsazení dnes informoval. Podle informací webu se to, že bude moderátorem Řezníček, rozhodlo na pondělní poradě.Nadřízení podle webu hledají Řezníčkovi i kolegyni modeátorku. Schéma s Řezníčkem by mělo podle informací redakce fungovat do léta, pak chce televize přijít s úplně novým programem.

Moravec před více než týdnem na závěr diskusního pořadu OVM oznámil, že v České televizi končí, neboť nemůže dál zaručit nezávislost redakční práce. ČT toto jeho tvrzení odmítla. Jeho oznámení předcházelo pozvání předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury do pořadu. Okamura nebyl předtím v Otázkách devět let a opakovaně si stěžoval, že jej ČT nezve.

Náhradní pořad moderovali minulou neděli moderátor Událostí, komentářů Lukáš Dolanský a vedoucí ekonomické redakce Vanda Kofroňová. První hodina pořadu měla sledovanost přes 400.000 diváků - o 300.000 méně, než poslední OVM a zhruba stejně jako konkurenční Partie na TV Prima.

Články odjinud

Šok! Doktorka na Něrgešovou zůstala nechápavě zírat
Šok! Doktorka na Něrgešovou zůstala nechápavě zírat
Aha!
Módní bizár na Oscarech 2026: Přehled rób, které šokovaly. Vzali byste si je na sebe?
Módní bizár na Oscarech 2026: Přehled rób, které šokovaly. Vzali byste si je na sebe?
Dáma.cz
SOUTĚŽ: Vyhrajte dětskou postýlku od Atelieru Girafa v hodnotě 12 775 Kč!
SOUTĚŽ: Vyhrajte dětskou postýlku od Atelieru Girafa v hodnotě 12 775 Kč!
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
První kontrola marží. Čerpací stanice po ropném šoku zřejmě nezdražovaly nad rámec trhu
První kontrola marží. Čerpací stanice po ropném šoku zřejmě nezdražovaly nad rámec trhu
e15
Koubek: Šulc vypadá příznivě. Čvančara? Pro trenéra není prioritou hráč, pro něhož...
Koubek: Šulc vypadá příznivě. Čvančara? Pro trenéra není prioritou hráč, pro něhož...
iSport
Václav Moravec: Vedení České televize se plazí před politiky. Já u toho být nemusím
Václav Moravec: Vedení České televize se plazí před politiky. Já u toho být nemusím
Reflex
Irák není jen poušť a válečná zóna. Je to i země zelených kaňonů, tyrkysových řek a pohostinných obyvatel
Irák není jen poušť a válečná zóna. Je to i země zelených kaňonů, tyrkysových řek a pohostinných obyvatel
Lidé a země