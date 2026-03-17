ČT už má moderátora debaty: Moravce nahradí Řezníček. Dojde i na tajemnou ženu?
Nedělní diskusní pořad České televize Debata ČT, který dočasně nahrazuje Otázky Václava Moravce (OVM), bude moderovat zástupce šéfredaktora Martin Řezníček. ČTK to potvrdilo tiskové oddělení České televize s tím, že na další proměně pořadu bude televize pracovat.
„Moderátorský tým ČT je kvalitní a široký, tuto neděli bude moderovat Martin Řezníček. O dalším postupu budeme brzy informovat,“ uvedl ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.
Debata na téma Írán by tento týden podle informací ČTK měla být v některém ze studií a nikoliv na chodbě budovy Rohlík, odkud se vysílala náhradní diskuse za OVM v neděli minulý týden. Diváci si poté stěžovali na špatnou akustiku.
„Nedostatků, zejména v kvalitě zvuku, jsme si vědomi, litujeme jich a jistě je do příště odstraníme. Pracujeme na tom, aby se pořad mohl vrátit co nejdříve do studia. To ale musí, podobně jako znělky a grafická výbava pořadu, které byly také spjaty s osobou moderátora, doznat alespoň dílčích změn,“ sdělil Mrzena ČTK. „Děkujeme divákům za trpělivost, tuto neděli se jistě posuneme a na další proměně pořadu budeme dále pracovat,“ dodal.
„Jediné, co mohu říct, je to, že je možné, že tuto neděli budu vskutku moderovat já. Nic víc,“ naznačil Řezníček webu Seznam Zprávy, který o jeho obsazení dnes informoval. Podle informací webu se to, že bude moderátorem Řezníček, rozhodlo na pondělní poradě.Nadřízení podle webu hledají Řezníčkovi i kolegyni modeátorku. Schéma s Řezníčkem by mělo podle informací redakce fungovat do léta, pak chce televize přijít s úplně novým programem.
Moravec před více než týdnem na závěr diskusního pořadu OVM oznámil, že v České televizi končí, neboť nemůže dál zaručit nezávislost redakční práce. ČT toto jeho tvrzení odmítla. Jeho oznámení předcházelo pozvání předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury do pořadu. Okamura nebyl předtím v Otázkách devět let a opakovaně si stěžoval, že jej ČT nezve.
Náhradní pořad moderovali minulou neděli moderátor Událostí, komentářů Lukáš Dolanský a vedoucí ekonomické redakce Vanda Kofroňová. První hodina pořadu měla sledovanost přes 400.000 diváků - o 300.000 méně, než poslední OVM a zhruba stejně jako konkurenční Partie na TV Prima.
