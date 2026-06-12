Neštěstí v centru Prahy: Mladík spadl z Karlova mostu
Jednotky integrovaného záchranného systému zasahovaly v pátek v centru Prahy. Z Karlova mostu z dosud nejasných příčin spadl muž. Ten skončil v péči lékařů.
K pádu došlo ve večerních hodinách. „Jednotky zasahovaly pod Karlovým mostem u pádu muže do Vltavy. Muž byl následně vytažen,“ potvrdil Blesku mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Muž (ročník 2005) skončil v rukou lékařů.
Vedoucí zdravotnického operačního střediska pražské záchranky Jana Poštová potvrdila, že mladík neutrpěl žádná zranění. Byl ovšem podchlazený a zřejmě pod vlivem omamných látek. Případem se dále zabývá policie.
Video Mladík spadl z Karlova mostu. (12. 6. 2026)
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