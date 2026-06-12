Neštěstí v centru Prahy: Mladík spadl z Karlova mostu

Pád osoby z Karlova mostu. (12.6.2026)
Pád osoby z Karlova mostu. (12.6.2026)
Pád osoby z Karlova mostu. (12.6.2026)
Pád osoby z Karlova mostu. (12.6.2026)
Pád osoby z Karlova mostu. (12.6.2026)
Aktualizováno -
12. června 2026
23:09
Autor: Martin Lisičan - 
12. června 2026
23:01

Jednotky integrovaného záchranného systému zasahovaly v pátek v centru Prahy. Z Karlova mostu z dosud nejasných příčin spadl muž. Ten skončil v péči lékařů. 

K pádu došlo ve večerních hodinách. „Jednotky zasahovaly pod Karlovým mostem u pádu muže do Vltavy. Muž byl následně vytažen,“ potvrdil Blesku mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Muž (ročník 2005) skončil v rukou lékařů.

Vedoucí zdravotnického operačního střediska pražské záchranky Jana Poštová potvrdila, že mladík neutrpěl žádná zranění. Byl ovšem podchlazený a zřejmě pod vlivem omamných látek. Případem se dále zabývá policie.

Video  Mladík spadl z Karlova mostu. (12. 6. 2026)  - Aktu.cz
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Pád osoby z Karlova mostu. (12.6.2026)
Pád osoby z Karlova mostu. (12.6.2026)
Pád osoby z Karlova mostu. (12.6.2026)
Pád osoby z Karlova mostu. (12.6.2026)
Pád osoby z Karlova mostu. (12.6.2026)

Témata:
pádmladíkpodchlazeníPrahaVltavaKarlův most
Martin Lisičan
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