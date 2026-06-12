Na místě byli během pár minut od nahlášení, už z dálky viděli plameny, které šlehaly z havarovaného vozu. Šlo o vteřiny.
Policisté z Klatovska zachránili zraněného řidiče z hořícího vozu. (červen 2026) PČR
„Z auta vyskočil podpraporčík Martin Morava, vzal hasicí přístroj a začal hasit plameny z vozidla ležícího na střeše. Mezi tím praporčík Petr Andrlík rozbil několika údery teleskopickým obuškem sklo u dveří spolujezdce, které následně musel rukama vytrhnout, aby jej odstranil,“ popsal dramatické chvíle policejní mluvčí Michal Schön.
Byl při vědomí
V rozmašírovaném voze sténal zraněný muž, byl ale při vědomí. „Policista ho instruoval, aby si odepnul bezpečnostní pás a nasměroval nohy k okénku. Za pomoci dalších dvou mužů, kteří u místa havárie zastavili, ho vytáhli a přenesli do bezpečí, kde ho předali do péče záchranářů,“ dodal mluvčí.
Podle dosavadního vyšetřování řidič Jeepu z neznámých důvodů vyjel v mírné pravotočivé zatáčce mimo silnici, v příkopu narazilo do betonové propustě. Ta ho katapultováno do trávníku, kde zůstalo auto převrácené na střeše a začalo hořet.