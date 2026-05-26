Když dva policisté Pavel Petergáč a Petr Tomek ze služebny v Sušici nastupovali v neděli do práce, netušili, jaké horké chvilky zažijí.
Kolem půl čtvrté odpoledne přijali oznámení o muži, který se nachází ve vodě na jezu v řece Otavě a potřebuje pomoc. „Když dorazili na místo, zjistili, že na horním kraji jezu leží muž na zádech, nehýbe se a nekomunikuje,“ řekl policejní mluvčí Michal Schön. U muže v řece stály dvě odvážné ženy, které ho držely, aby jej nestrhl proud řeky pod jez.
„Policisté neprodleně vběhli do vody na horní část jezu a muže vytáhli na břeh, kde mu poskytli prvotní ošetření a následně předali do péče záchranářů,“ popsal záchranu Schön.
Dlouhá hodina
Za svůj život vděčí muž kromě policistů, hlavně dvojici statečných žen. Žena z Kášovic na Sušicku a druhá ze Sušice totiž skočily do řeky, přeplavaly a do příjezdu policistů muže držely, aby ho proud nestrhl pod jez, kde by se utopil.
„Na okraji jezu ležel téměř hodinu a nikdo z okolí tomuto nevěnoval pozornost. Jen díky tomu, že oběma ženám situace nepřišla lhostejná, nedošlo ke zbytečnému vyhasnutí lidského života,“ sdělil Schön.
„Ukázalo se, že muž ze Sušice byl pod silným vlivem alkoholu, který ho ochromil, aby se z vody dostal sám,“ dodal Schön.
