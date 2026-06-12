Davida (†38) na Kypru vylákali na schůzku a popravili: Za vraždu padla dvě doživotí za sebou

Soudce (ilustrační foto)
Soudce (ilustrační foto)  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Štepánka Grofová - 
12. června 2026
09:44

Kyperský soud vynesl mimořádně přísný rozsudek v případu dvojnásobné vraždy, která se na ostrově odehrála v létě 2024. Pětadvacetiletý muž dostal za podíl na zabití Slováka Davida Chmelara a jeho známého dvě doživotí. Oběti pachatelé po střelbě spálili v autě.

Soud v Limassolu v úterý rozhodl o osudu muže, jenž se přiznal k účasti na vraždě Slováka Davida Chmelara (†38) a Andrease Kouzoupise. Podle žalobce šlo o předem promyšlený čin a pachatel projevil naprostou lhostejnost k lidskému životu. Dostal dva doživotní tresty. Nebude je vykonávat současně, ale jeden po druhém. Takový verdikt je na Kypru neobvyklý a může sehrát významnou roli při případném budoucím posuzování žádosti o podmíněné propuštění.

Hrůzný nález v ohořelém autě

Případ začal 30. července 2024, kdy byla na polní cestě v oblasti Listrovounos nedaleko Limassolu nalezena ohořelá dodávka. Uvnitř ležela těla dvou mužů.

Vyšetřování následně odhalilo, že vůz byl zapálen až po vraždě. Obě oběti totiž předtím utrpěly několik střelných zranění hlavy způsobených loveckou brokovnicí. Po vraždě pachatelé naložili těla do auta a odvezli je na odlehlé místo. Vozidlo následně shodili ze svahu u silnice mezi obcemi Parekklisia a Kellaki, kde narazilo do stromu. Poté obstarali benzin a automobil zapálili, aby zahladili stopy.

Vraždu měli připravenou předem

Kyperský server Philenews uvedl, že útok byl dopředu naplánovaný. Přestože odsouzený muž nebyl podle vyšetřovatelů tím, kdo během střelby držel zbraň, podílel se na celém zločinu. 

Bude svědčit proti komplici

Policie muže zadržela 1. srpna 2024 na základě soudního zatykače. Po přiznání a vynesení rozsudku by nyní měl vystupovat jako svědek obžaloby v procesu proti údajnému spolupachateli (20), jenž svou vinu nadále odmítá.

Soud při zdůvodnění mimořádného trestu odkázal i na starší případ trojnásobné vraždy, v němž odvolací soud rovněž potvrdil postupné vykonávání několika doživotních trestů.

Video  Muž ve Vysočanech polil družku benzinem a zapálil. Video z policejního zásahu.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
vraždasilniceKyprdoživotíLemesosDavid Chmelař
Štepánka Grofová
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