Dan z Kroměříže jezdí s kamionem 15 let, na českých i zahraničních silnicích už zažil všelicos. Mezi Slavkovem a Bučovice projížděl ve chvíli, kdy se tam srazily kamion a osobák. Zastavil a běžel okamžitě k místu nehody.
„Zaslechl jsem volání o pomoc. Vlezl jsem do osobáku a viděl pána s amputovanou rukou a paní pod ním. Z auta se zároveň začalo kouřit, což nevěštilo nic dobrého. Zavolal jsem na lidi, ať auťák přidrží a donesou hasicí přístroj,“ popsal dramatické vteřiny.
Jako škrtidlo použil pásek z kalhot
Řidič visel připoutaný pásem nad spolujezdkyní a silně krvácel. „Začal jsem shánět pásek. Pak mi došlo, že ho mám na sobě a použil ho jako škrtidlo. Ženu jsme ještě s dalším pomocníkem vytáhli ven,“ shrnul rozhodný zákrok.
Dan Scharf zachránil rozhodným zákrokem posádku z osobáku po nehodě u Bučovic. PČR
U těžce zraněného řidiče zůstal Dan až do příjezdu záchranářů. „Pořád jsem s ním mluvil, aby neomdlel a zůstal při vědomí. Strašně ho to bolelo, tak jsem se snažil ho uklidnit,“ vzpomíná Dan Scharf.
Dan: Něco mi říkalo, běž tam
Druhý den nemohl kvůli otřesnému zážitku usnout. Nad svou reakcí, díky které se podařilo zachránit dva lidské životy, ale nepřemýšlel. „Prostě mi něco říkalo: Běž tam. Myslím, že by to měl udělat každý, nejen koukat kolem sebe, natáčet na mobil nebo odjet pryč,“ přemítá otec dvouleté dcerky.
Dan se stal v pořadí 244 držitelem ocenění Gentleman silnic v Česku od zahájení projektu. „Bez rychlého zastavení krvácení, jak je provedl pan Scharf, by nehoda velmi pravděpodobně dopadla tragicky. Ocenění si jednoznačně zaslouží,“ uvedl Jan Marek, ředitel projektu Gentleman silnic.
Policie: Obětavost, odvaha, chladná hlava
Pochvaly se pohotový kamioňák dočkal i od policie. „Čin Dana Scharfa ukazuje nesmírnou obětavost a odhodlání zasáhnout, ale zároveň také zachování chladné hlavy. Schopnost zkoordinovat a instruovat na místě nehody ještě další svědky je při takto náročných operacích naprosto klíčová,“ shrnul jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil.
Dana později kontaktovala rodiny vážně zraněného muže a poděkovala mu. I když se amputovanou ruku už nepodařilo zachránit, měl by být řidič v pořádku. „Říkali mi, že probíhá sbírka, která umožní pořízení robotické ruky,“ prozradil čerstvý Gentleman silnic.