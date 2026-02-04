„Vyšel jsem na balkon a slyšel volání od silnice,“ popsal Filip první okamžiky události z července 2024 na okraji Brna. Rychle se oblékl a vyběhl ven. Na místě našel zraněného motorkáře a řidiče osobáku v šoku. Na nic nečekal a volal záchranku. To už dorazil i Standa.
„Bylo zřejmé, že je ten kluk zraněný a že se nesmí hýbat. Snažil jsem se ho uklidnit a zabránit mu v prudkých pohybech,“ popsal drsný výjev. S Filipem se rychle dohodli. Jeden hlídal zraněného a komunikoval s operátorem na lice 155, druhý zabezpečil místo nehody.
Viníkem byl řidič osobáku
Zraněný motorkář si stěžoval na silné bolesti a necitlivost dolních končetin. Zachránci s ním proto zůstávali v kontaktu, kontrolovali jeho stav a podle pokynů operátorky na tísňové lince vyčkávali na příjezd záchranářů. „Člověk je v takové chvíli v šoku, ale ví, že musí fungovat a dělat, co je potřeba,“ svěřil se Stanislav Šlesinger.
Gentlemani silnic Filip Těžký a Stanislav Šlesinger o pomoci zraněnému motorkáři TV Blesk Zdeněk Matyáš
Když dorazila záchranka, oběma se ulevilo. „Mě se zdálo, že je to celá věčnost,“ svěřil se Filip. Mladík za řídítky motocyklu, kterému v době nehody nebylo 18 roků, se uzdravil. Viník nehody, řidič auta, přejel do protisměru. Vysloužil si obvinění z ublížení na zdraví z nedbalosti.
První minuty rozhodují
„V situacích, kdy dojde k vážnému zranění, hrají první minuty zásahu mnohdy zásadní roli. Přístup pánů Těžkého a Šlesingera je příkladem toho, jak důležitou roli může sehrát zájem o dění ve svém bezprostředním okolí, ale samozřejmě také ochota se okamžitě zapojit a pomáhat. V tomto případě to zachránilo mladý život,“ uvedl k případu Jan Marek, ředitel projektu Gentleman silnic.
„Zajištění místa nehody, uklidnění zraněného a spolupráce s dalšími svědky výrazně přispěly k bezpečnému zvládnutí celé situace do příjezdu složek IZS. Takové jednání si zaslouží uznání přesně v duchu projektu Gentleman silnic. Oba pánové ukázali, že jim není lhostejné pomoci,“ zhodnotil počínání obou obětavých mužů jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil.
Filip Těžký a Stanislav Šlesinger jsou v pořadí 239 a 240 držitelem ocenění Gentleman silnic. Uděluje se od roku 2004.