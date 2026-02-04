Jen lehce oblečeného děvčátka si všimla velmi brzy kolemjdoucí žena. „S obavou o její zdraví zavolala na linku 156. Na místo okamžitě vyrazila hlídka městské policie a současně jsme vyrozuměli záchranáře,“ řekl mluvčí brněnských strážníků Václav Kadraba.

Malá dívenka jim ale sama nedokázala říci, kde bydlí. „Jeden ze strážníků jí poskytl svou služební bundu, aby ji ochránil před zimou. Strážníci poté začali prohledávat nejbližší okolí, neboť tušili, že dítě mohlo odejít z domu bez vědomí rodičů,“ pokračoval mluvčí strážníků.

Jejich předtucha se brzy potvrdila, když si po chvíli všimli otevřených dveří u jednoho z domů. Vystrašené mámě se tím hodně ulevilo, byla už téměř šílená strachy.

„Děvčátko ještě prohlédli přivolaní záchranáři a ujistili, že je v pořádku. Strážníci poté mámě doporučili, aby si lépe zabezpečila vstupní dveře,“ dodal Kadraba.

