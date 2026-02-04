Jen lehce oblečeného děvčátka si všimla velmi brzy kolemjdoucí žena. „S obavou o její zdraví zavolala na linku 156. Na místo okamžitě vyrazila hlídka městské policie a současně jsme vyrozuměli záchranáře,“ řekl mluvčí brněnských strážníků Václav Kadraba.
Jejich předtucha se brzy potvrdila, když si po chvíli všimli otevřených dveří u jednoho z domů. Vystrašené mámě se tím hodně ulevilo, byla už téměř šílená strachy.
„Děvčátko ještě prohlédli přivolaní záchranáři a ujistili, že je v pořádku. Strážníci poté mámě doporučili, aby si lépe zabezpečila vstupní dveře,“ dodal Kadraba.
