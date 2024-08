Tomáš zachránil těžce zraněnou řidičku: Utržená ruka i adrenalin! Dostal ocenění

„Jel jsem po silnici 164 ve směru na Kunžak. Přede mnou byla bílá dodávka. Za mnou jela paní v SUV. Ta se mě rozhodla předjet. V době, kdy už míjela moje auto, vybočila do protisměrného pruhu i ta dodávka,” vzpomínal na osudný den.

Předjíždění skončilo katastrofou. Došlo k ošklivému čelnímu střetu. „Stalo se to přímo přede mnou. Musel jsem okamžitě brzdit, jinak by mě paní vzala s sebou," popisoval Tomáš. Osobní vůz skončil po kotrmelcích na louce. Zůstala v něm těžce zraněná řidička.

„Dostal jsem se k řidičce přes rozbité okénko, dveře nešly otevřít. Paní byla stále při vědomí, ale na první pohled jsem viděl, že má velmi těžké zranění ruky a že tam hrozí amputace. Nejspíš ji při životě držel adrenalin,“ vysvětloval, o jak vážnou situaci se jednalo. Jak dodal, řidič dodávky byl mezitím v pořádku.

Ošklivé zranění ruky Tomáše šokovalo. Radši na něj řidičku neupozorňoval a ránu ihned stlačil rukama, aby zastavil krvácení. „Držel jsem je tam několik minut. Všechno se dělo strašně rychle, zároveň mi to připadalo jako věčnost. Už jsem to bolestí nemohl vydržet, ale věděl jsem, že nesmím pustit,” popsal. Ránu posléze zaškrtil obinadlem.

To už naštěstí na místo dorazily záchranné složky. Záchranáři ženu z auta vyprostili a naložili do vrtulníku, který ji přepravil do nemocnice. Tomáše za jeho duchaplný zákrok ocenili policisté titulem Gentleman silnic.

„Kandidáta na ocenění Gentleman silnic může navrhnout kdokoliv. V tomto případě přišla nominace přímo z řad policie. Chtěli bychom touto cestou panu Krullovi poděkovat. Jednal nesobecky, odvážně a pohotově, což je v případech ohrožení života zásadní,” uvádí Zdeněk Melichar, ředitel jindřichohradeckého územního odboru Policie ČR.