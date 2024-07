Vážná nehoda dvou aut u Třeboně: Pět zraněných!

„Všichni zranění byli po poskytnutí péče transportováni do českobudějovické nemocnice,“ uvedla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková. Nehoda se stala na silnici I/24 z Třeboně do Veselí nad Lužnicí u obce Přeseka. „Řidič začal ve směru do Třeboně předjíždět několik vozidel. Jedno z nich však začalo odbočovat doleva na Rožmberk,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Na silnici I/24 se tento týden stala už jedna tragická nehoda. V pondělí při ní zahynul motorkář, jenž se srazil s kamionem.