Babičku ve Žďáru pokousal pes: Museli jí amputovat nohu! Je ve vážném stavu v nemocnici

Dvaašedesátiletá žena pracuje pro město Žďár nad Sázavou v obecně prospěšné společnosti Úsvit. Ta zajišťuje vícero služeb, od úklidových prací až po provoz psího útulku. Právě do něj žena osudného dne zamířila.

Krátce před jejím příchodem měl být do zařízení umístěn pes, který stejného dne údajně útočil na jiného člověka v oblasti žďárského nádraží. Agresivní zvíře nemělo být v danou dobu umístěno v kotci, ale pohybovalo se po prostorách útulku na volno. Právě v ten moment bohužel pes nebohou ženu napadl.

Podle výpovědi vnučky zraněné ženy byl útok velmi brutální. „Kousal ji všude možně, do nohy, do hlavy, prostě všude, místy až na kost,“ vylíčila. Dodala, že její babička musela být kvůli velké ztrátě krve letecky transportována do nemocnice v Brně, kde jí lékaři amputovali nohu.

Podle zpravodajského serveru iDnes.cz byla na místě v době útoku i další žena, ta se ale před nebezpečným zvířetem ukryla do blízkého domku. Až třetí osoba zavolala záchranáře a policii.

Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové byla hlídka na místě do pěti minut.

„Policisté okamžitě zasáhli a podařilo se jim psa od ženy odtrhnout, čímž zabránili pokračujícímu útoku. Poté vážně zraněné ženě až do příjezdu zdravotnické záchranné služby poskytovali neodkladnou první pomoc. Rychlým a profesionálním zákrokem ženě zachránili život,“ popsala Čírtková.

To, že byl útok psa opravdu brutální, popsali i záchranáři. „Pacientka utrpěla těžká zranění a ve vážném stavu byla letecky přepravena do nemocnice,“ sdělil k případu mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček. V současnou chvíli je žena v kritickém stavu a bojuje v brněnské nemocnici o život.