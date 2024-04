Migrace a nové druhy komárů, změna klimatu, ale také častější cestování se psy do zahraničí – to jsou důvody, které podle odborníků mohou za rozšíření srdeční dirofilariózy do zemí střední Evropy. Výrazný nárůst případů, kdy se psovi uhnízdí v plicích červi postupně putující do srdce, sledují epidemiologové v Rumunsku, Maďarsku, ale také v sousedním Slovensku.

Veterináři proto radí své čtyřnohé mazlíčky při zahraničních cestách preventivně chránit. Léčba onemocnění je totiž mimořádně náročná a zdlouhavá. Nemocný pes navíc šíří nákazu dál. Přenašečem nepříjemného parazita jsou komáři. Ve chvíli, kdy komár saje krev ze psa, infikuje jej zárodky, které se v průběhu několika měsíců vyvinou uvnitř těla zvířete v dospělé červy. Ti mohou dosahovat délky až 30 cm. Dospělci parazitů následně produkují nové larvy, jež se prostřednictvím komára dostávají do organismu dalších psů.

Zkušnost se srdečním červem u své fenky Fíbí má i paní Kateřina (44) z České Lípy. Svého zvířecího kamaráda si přivezla z útulku pro psy, kde jim řekli, že trpí tzv. srdeční červivostí a musí se léčit. „Nikdo však tehdy netušil, v jak vážném stavu Fíbí je,“ vzpomíná Kateřina.

Fíbí se červi uhnízdili v plicích

Onemocnění odborně nazývané srdeční dirofilarióza způsobuje psí parazit, jímž se Fíbí infikovala v Rumunsku, odkud pochází. V důsledku infekce pak v těle fenky vyrostli červi a uhnízdili se jí v plicích. „Od adopce nás to neodradilo. Žádný pejsek nemůže za to, z jakých podmínek pochází. Fíbí měla štěstí, že ji pracovníci útulku v Rumunsku objevili a převezli do Česka, kde se mohla začít léčit,“ popisuje Kateřina, která pracuje jako zdravotní sestra.

Týden po adopci podstoupila Fíbí kontrolní testy u lékaře, ty ale nedopadly dobře. I po měsíci byly její odběry na srdeční červivost pozitivní. V té době měla Fíbí občasný kašel a často se pomočovala. „Paní doktorka, k níž jsme chodily, nám doporučila obrátit se ještě na jinou lékařku – specialistku veterinární kardiologie. Ta Fíbí vyšetřila a sdělila nám, že musí co nejdřív podstoupit jinou léčbu, nebo zemře,“ říká Kateřina. S navrženou terapií i její úhradou v řádu desetitisíců bez váhání souhlasila.

Vhodný lék se ale nedařilo v tuzemsku sehnat, a tak Kateřina s dcerou pátraly, jestli je dostupný v cizině. „Nakonec jsme měly velké štěstí, naše původní veterinářka ho totiž sehnala přes svého známého lékaře ze Slovenska,“ popisuje Kateřina. Poté, co Fíbí dostala první dávku, se její zdravotní stav nelepšil. Neměla chuť k jídlu ani pití a kromě častého močení zrychleně dýchala.

„Několik dní byla úplně bez života. Po měsíci jsme s ní jely na druhou injekci, když jsme ale opustily ordinaci, Fíbí dostala alergický záchvat – měla zarudlé okolí očí, otékala a špatně se jí dýchalo. Okamžitě jsme běžely zpátky do ordinace,“ popisuje Kateřina. Lékaři ji proto na několik hodin hospitalizovali.

Léčba za 50 tisíc

Po propuštění měla Fíbí opět velké bolesti. Třetí, tentokrát už poslední dávku léku musela navíc dostat nejpozději do 24 hodin. Vzhledem k tomu, jak fenka trpěla, Kateřina s dcerou zvažovaly, jestli v léčbě pokračovat. „Bály jsme se další špatné reakce. Lékaři nám ale řekli, že už jsme v rozjetém vlaku a léčbu bychom měli dokončit. S injekcí jsme proto nakonec souhlasily. Fíbí společně s ní dostala i léky proti alergii,“ říká Kateřina.

Fenka poslední dávku sice zvládla bez komplikací, bolesti ale přetrvávaly. Po týdnu se však její stav začal měnit, Fíbí měla radost ze života, lépe žrala a pila a upravilo se i její močení. „Trvalo víc než půl roku, než se Fíbí úplně uzdravila a konečně se z ní stal šťastný pejsek. Léčba se sice vyšplhala téměř na 50 000 korun, já jsem však moc ráda, že jsme se pro ni rozhodly. Zachránila totiž Fíbí život,“ vysvětluje Kateřina, která se s dcerou v současné době kromě Fíbí stará ještě o další tři psy.

Obě velmi oceňují přístup obou veterinářek, které se o nemocnou fenku staraly a léčbu spolu po celou dobu navzájem konzultovaly. „Jsme jim opravdu moc vděčné. Několikrát jsme se před nimi rozbrečely, protože nám Fíbí bylo hrozně líto. Byly ale trpělivé a díky správné diagnóze a léčbě nakonec všechno dobře dopadlo,“ říká Kateřina.

Před zahraniční cestou nasaďte léky, radí lékaři

Lékařky ji upozornily i na to, že pokud by chtěla se zvířaty vycestovat například na Slovensko, do Maďarska, Řecka, Španělska nebo Itálie, kde je výskyt srdeční červivosti velký, měli by všichni její pejsci před cestou preventivně dostat antiparazitika, která brání rozvoji nemoci a psy nijak nezatěžují.

„Na základě své zkušenosti bych prevenci všem doporučila – nikdo totiž nechce vidět zvířata trpět. I z toho důvodu jsme se s dcerou rozhodly sdílet příběh nemocné Fíbí s ostatními,“ uzavírá Kateřina.

