Sebastian (11) chytil černý kašel: Proč se nakazilo loni očkované dítě? Lékaři vysvětlili důvody

Jedenáctiletý Sebastian z Prahy se nakazil černým kašlem, a to ani ne po roce od pravidelného přeočkování. „Bylo to pro nás hodně nemilé překvapení. Kdyby dětská lékařka nezachytila černý kašel včas, mohlo mít onemocnění mnohem těžší průběh,“ svěřila se Blesku chlapcova maminka Veronika. Podle lékařů ale není takový případ výjimkou, účinnost používaných vakcín totiž klesá!

Začalo to jako banální onemocnění vysokými horečkami, které se ale navzdory svému názvu neprojevovalo kašlem. „Syn byl hodně zesláblý a vyčerpaný, zkrátka jako hadrová panenka. Kolísaly u něj horečky kolem 39 stupňů Celsia, stěžoval si také na bolesti hlavy, ale neměl rýmu a překvapivě ani kašel,“ popsala začátky nemoci Veronika. Když už se jí zdálo, že nejde o běžné nachlazení nebo chřipku, kontaktovala dětskou lékařku. „Hned udělala stěry na přítomnost černého kašle a byla si diagnózou celkem jistá. Namítala jsem, že to přeci není možné, když byl Sebík přeočkovaný loni v květnu a k tomu vůbec nekašlal,“ popsala své prvotní pochyby Veroniky.

Za pár hodin se ale lékařčin úsudek potvrdil a Sebastian okamžitě dostal silná antibiotika, Veronika musela informovat základní školu v Praze 2, kam chodí, a hygienická stanice vydala doporučení, aby se po dobu třítýdenní inkubační doby, kterou černý kašel má, výuky účastnily pouze očkované děti.

Vakcíny s nižší účinností?

Podle odborníků ale není popisovaný případ výjimkou. „Vyšší výskyt černého kašle souvisí s tím, že postupně vůči němu ztrácíme imunitu. To se týká hlavně starší populace. Stejně jako u tuberkulózy je tu celá řada obyvatel, kteří jsou ze zemí, jež nemají dobrou zdravotní péči, a černý kašel mohou přivézt,“ uvedl pro Blesk Zprávy primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý a doplnil, že se v současné době také spekuluje o tom, zda očkování funguje, jak má.

Jeho slova potvrdil i primář infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice Aleš Chrdle. „Také bych spíše řekl, že nárůst onemocnění je způsoben tím, že se změnila vakcína. Ta předchozí totiž měla dost nežádoucích účinků, a proto se vyvinula mírnější vakcína. Ta už sice nemá tolik nežádoucích účinků, ale na druhou stranu není tolik účinná. A u dospívajících, jelikož už jsou několik let od očkování, může již imunita vyvanout,“ vysvětlil Chrdle s tím, že se kromě toho mohl změnit i patogen nemoci a nynější používaná vakcína na něj tolik nezabírá.



Sebastianova maminka po synově zkušenosti s onemocněním k očkování vyzývá. „Nedovedu si představit, jaký průběh by nemoc měla, kdyby syn nebyl očkovaný vůbec. Docela to s ním zamávalo,“ dodala.

Úmrtí na černý kašel

Podle údajů Státního zdravotního ústavu bylo v období od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024 nahlášeno celkem 5 297 případů černého kašle. Z dat zdravotnických ročenek vyplývá, že více případů za celý rok bylo jen ve třech letech těsně po zahájení očkování v roce 1958, v roce 1960 jich bylo 5 568. Lékaři letos evidují dvě úmrtí seniorů nakažených černým kašlem a podle informací jedno úmrtí kojence v Pardubickém kraji. Podle informací Ministerstva zdravotnictví měl kojenec více nemocí. „Černý kašel nebyl bezprostřední příčinou úmrtí kojence,“ sdělil redakci Blesku Ondřej Jakob, mluvčí resortu zdravotnictví. U kojence mělo dojít k respiračnímu selhání, sepsi a oboustrannému zápalu plic.