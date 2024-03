Obavy z černého kašle ve školách: Neočkované děti nebudou vylučovány z výuky, vzkázala hygienička

Při výskytu černého kašle ve školní třídě mohou podle pražských hygieniků docházet do výuky jen řádně očkovaní žáci, opatření trvá 21 dní, uvedla v tiskové zprávě na webu Hygienická stanice Hlavního města Prahy (HSHMP). „V případě výskytu onemocnění zaměstnanci HSHMP osloví školní zařízení a provedou u kontaktů kontrolu proočkovanosti,“ uvedli hygienici.

„Musím zdůraznit, že žádné neočkované dítě nebude vylučováno z výuky,“ uvedla však na páteční odpolední tiskovce hlavní hygienička Svrčinová.

Upozornil na to i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Žádná plošná opatření nechystáme, rozhodně nezavíráme školy a nevylučujeme děti ze vzdělávání. Hygienické stanice dostaly jasné pokyny, jak postupovat. To jsou klíčová sdělení dnešní tiskové konference hlavní hygieničky. Chci ještě podtrhnout jednu věc: Vakcín je dostatek. V případě zájmu se prosím informujte u svého praktického lékaře. Očkování doporučuji i těhotným. Apeluji zejména na rodiče malých dětí, aby dodržovali očkovací kalendář,“ napsal ministr.

Rodiče mají kontrolovat přeočkování

Do školy by podle ředitele ministerského odboru veřejného zdraví Matyáše Fošuma neměli rodiče posílat děti s příznaky nemoci. Hygienici budou oslovovat kontakty nakažených dětí. „S viditelně zdravým dítětem není potřeba vyhledat lékařskou péči jen z důvodu kontaktu s nakaženým,“ uvedl.

Rodiče by ale měli zkontrolovat, zda jejich děti byly v 10 či 11 letech proti černému kašli přeočkovány.

Škola nemá pravomoc vyžadovat očkovací průkaz

Ředitel ministerského odboru veřejného zdraví Matyáš Fošum doplnil, že škola nemá pravomoc vyžadovat očkovací průkaz, protože jde o zdravotnickou dokumentaci. To školám HSHMP také doporučovala.

Rodiče musí prokázat očkování jen při přijetí dítěte do školky, u posledního ročníku předškolního vzdělávání a škol kvůli povinné docházce se nevyžaduje.

3084 případů v Česku. Nejvíc od roku 1963

Případů černého kašle v Česku bylo letos do dnešních 11:30 podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) 3084, tento týden zatím 810.

Více případů bylo na území ČR naposledy v roce 1963. Nemocní jsou ve všech věkových skupinách, pacienti ve věku od kojenců do 104 let. Nejvyšší nemocnost je mezi mladými ve věku 15 až 19 let, poté mezi nejmenšími dětmi a ve věku od deseti do 14 let.

Vyřazení neočkovaných dětí radila i vakcinologická společnost

Jednadvacetidenní vyřazení neočkovaných děti z kolektivu, kde se nákaza vyskytla, doporučuje také Česká vakcinologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelistky Purkyně.

Podle dopisu pražské hygienické stanice školám školy měly mít zjištěno, zda jsou děti proti černému kašli očkované, ideálně ve formě kopie očkovacího průkazu, což urychlí stanovení protiepidemických opatření, požadovala pražská hygiena. Avšak chybně.

Zároveň školám pražští hygienici doporučovali důkladný úklid povrchů včetně dezinfekce a častější větrání. Školní třídy by se také neměly slučovat a je vhodné omezit společné akce. „U každého případu černého kašle HSHMP provádí takzvané epidemiologické šetření, kdy se v jeho průběhu mimo jiné stanovují protiepidemická opatření,“ doplnili hygienici.

Nejhůř je v Jihočeském kraji

V Praze letos do začátku tohoto týdne zaznamenali 237 případů, loni ve stejném období jeden.

Mezi kraji je situace nejhorší v Jihočeském, kde bylo případů 496. Ve Středočeském se jich vyskytlo 355, na Vysočině 329 a v Pardubickém 280. Praha je mezi 14 kraji na pátém místě.

Konzultace s hygieniky

Co s černým kašlem dál? Například Praha 6 chce podle vyjádření místostarostky Mariany Čapkové (Praha 6 sobě) na sociální síti X pozvat hygieniky na nejbližší poradu ředitelů základních a mateřských škol v městské části.

„Ve spolupráci s hygienickou stanicí budeme společně postupovat tak, abychom zabránili dalšímu šíření nákazy. Pozveme zástupce hygieny na nejbližší poradu ředitelů ZŠ a MŠ, abychom postupovali jednotně a především v zájmu zdraví dětí a rodin,“ uvedla místostarostka Čapková.

Nemoc se projevuje zajíkavým kašlem, na který nezabírají běžné léky. Může dojít i k zástavě dechu a lapavých nádechům připomínajícím kokrhání kohouta.

Očkování proti černému kašli je součástí povinného očkování v dětství. Je v tzv. hexavakcíně, která se dává proti černému kašli, záškrtu, tetanu, dětské obrně, virové hepatitidě B a hemofilovým nákazám B podle očkovacího kalendáře v devíti týdnech, čtyřech měsících a zhruba roce. Další přeočkování je v pěti a deseti či 11 letech.

Na vině i covidová pandemie

Podle předsedy České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Romana Chlíbka je proočkovanost hexavakcínou 96 procent, na přeočkování dorazí 90 procent starších dětí.

Vliv na současný nárůst má podle odborníků covidová epidemie, kdy se nemoc vlivem protiepidemických opatření téměř nešířila, ale také změna očkovací látky v roce 2007. Nová má méně nežádoucích účinků, tvoří ale nižší hladinu imunity.