Podle ustanovení ministerstva zdravotnictví by pacient od stanovení diagnózy a doporučení k této operaci měl čekat maximálně 52 týdnů. I to je dost dlouhá doba prožitá v bolesti. Jenže v mnoha českých nemocnicích se čeká daleko déle. Někde i tři roky.

Hledá se viník

Nemocnice napříč Českem se shodují, že čekací doby na tyto velké operaci zvané totální endoprotézy (zkratka TEP) jsou opravdu dlouhé a pacientům na »čekačce« se tak onemocnění více zhoršuje. „Je to pozůstatek výpadku plánované péče během covidu, který jsme prakticky již dohnali,“ tvrdí Jiří Erlebach, vedoucí oddělení PR z FN u svaté Anny v Brně, a dodává: „Také je nutné zdůraznit, že tím, jak populace stárne, tak počet pacientů s těžkými nálezy neustále narůstá a narůstat bude.“

Pracovní soboty

Čekací dobu na výměny velkých kloubů se daří v rámci sítě krajské zdravotní neustále snižovat i pod doporučenou dobu 1 roku. „Celý rok 2024 budeme navíc operovat v Ústí nad Labem také v rámci nadstavbových sobotních operačních programů,“ říká MUDr. Tomáš Novotný, přednosta ortopedické kliniky Masarykovy nemocnice.

Nezabírejte zbytečně místo!

Jak ještě pomoci k dřívějšímu termínu? To mohou i samotní pacienti. Někteří se k operaci zaregistrují do více nemocnic a pomohlo by, kdyby se po obdržení termínu odhlásili ze všech ostatních zařízení, a nezabírali tak místo ostatním pacientům. To, že už pacient absolvoval zákrok jinde, se zdravotníci často dozvědí při obvolávání před operací.

Ostrý zrak za čtvrt roku

O něco lepší situace je v čekání na termín operace šedého zákalu. Ale i zde jsou velké rozdíly. Zatímco v pražské Všeobecné fakultní nemocnici a brněnské FN u svaté Anny se na řadu dostanete maximálně do tří až čtyř týdnů, v jiných nemocnicích je v průměru čekací doba 2 až 3 měsíce. Nejdéle si na ostrý zrak počkáte ve Fakultní nemocnici v Plzni, až 10 měsíců.

Ptáme se ministerstva

Co má pacient s nesnesitelnými bolestmi dělat, když je termín operace v nedohlednu? „Za dostupnost zdravotní péče odpovídají zdravotní pojišťovny. Právě na ně by se měli pacienti obracet s žádostí o zajištění vhodného poskytovatele zdravotních služeb,“ napsal Blesku Jan Řežábek z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Termíny natáhl covid

Jak populace stárne, přibývá počet provedených totálních endoprotéz kyčlí i kolen. „Momentálně ještě doháníme výpadek z doby covidu. Dobrou zprávou je, že se daří zkracovat čekací dobu a dodržovat lhůty stanovené nařízením, tj. 52 týdnů,“ vysvětluje Viktorie Plívová, mluvčí VZP, a dodává: „Pokud má klient termín na zákrok s neúměrně dlouhou čekací dobou, může se obrátit přímo na VZP, kde se mu pokusíme zajistit zákrok v kratším termínu v jiném zařízení,“ uzavírá mluvčí.

VZP počítá

V roce 2022 podstoupilo endoprotézu kolene o 4 000 víc klientů než v roce předchozím. V roce 2022 hradila Všeobecná zdravotní pojišťovna TEP (totální endoprotézu) kolene 10 400 klientům, o rok dříve to bylo jen asi 6 400 lidí. U náhrad kyčlí zaznamenala ve stejném období VZP nárůst zhruba o 3 400 klientů – v roce 2021 VZP uhradila celkem 12 200 zákroků, o rok později (2022) už 15 600 klientům.

