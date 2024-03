Nejhorší situace od roku 1963: Kdo může za 3084 Čechů s černým kašlem?!

Nejhorší situace za posledních jedenašedesát let. Černým kašlem onemocnělo už 3084 lidí. Nejvíc nemocných je mezi mladými od 15 do 19 let. Proč? Rodiče často kašlou na přeočkování v deseti letech, a nejen na to.

Počty případů černého kašle se začaly plíživě zvedat už po roce 2000. O pět let později zemřelo miminko. Šlo o první úmrtí od sedmdesátých let minulého století. V letech 2007, 2008 a 2009 zemřeli ještě tři další kojenci. Poslední dětskou obětí černého kašle byla dvouměsíční holčička před osmi lety. Ani jedno z dětí „nestihlo“ očkování. Nemoc si je našla dříve, než je mohla vakcína ochránit. Zároveň od roku 2014 zemřelo pět seniorů.

Bojí se teploty

V minulých letech přibrzdila šíření černého kašle protipandemická opatření v souvislosti s koronavirem. Jenže to už je minulost. Nemoci se daří šířit i proto, že rodiče zapomínají na přeočkování v deseti letech, jak včera upozornila hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Navíc někteří odkládají i první dávku, kterou by dítě mělo dostat okolo tří měsíců.

„Bojím se, že dcera dostane teplotu. Připadá mi na očkování ještě moc malá,“ argumentuje jedna z maminek. Jenže, teplota je jedním z projevů po očkování a dítě se jí nevyhne ani později. Mezitím se však může nakazit. Pediatři potvrzují, že se snahou posunout očkování se potkávají stále častěji a nevidí to rádi. „Měla jsem problém sehnat pediatra, všude mi říkali, že mají plno. Jediná lékařka, která nás byla ochotna přijmout, měla podmínku, že nebudeme žádné očkování oddalovat. Souhlasila jsem, myslím, že tak by to mělo být. Sama jsem očkovaná a z dětství si žádné teploty nebo další nežádoucí účinky nepamatuji,“ řekla maminka malé Kačenky z Prahy.

(Ne)žádoucí účinky?!

Teplota, případně slabý otok v místě vpichu se dříve považovaly za běžnou součást očkování. Dokazují, že imunitní systém „zaznamenal“ přítomnost vakcíny a začal tvořit protilátky. Jenže v dnešní době mají lidé čím dál větší strach z nepohodlí, které někdy očkování provází. Samozřejmě mohou nastat i skutečné nežádoucí účinky jako třeba alergické reakce, ty jsou ale velmi vzácné. Naopak ty mírné jsou žádoucí!

Jako kokrhání kohouta

Dusí se, kašle tak úporně, že se někdy lámou žebra, když lapá po dechu, zní to jako kokrhání kohouta. Tak vypadá pacient s těžkým černým kašlem, který způsobuje bakterie Bordetella pertussis. Onemocnění zpočátku vypadá jako běžný zánět dýchacích cest, může ho doprovázet rýma, slzení, kýchání, zánět spojivek, mírně zvýšená teplota, chrapot, bolesti v krku. Pak ale začne nemocný kašlat jako nikdy v životě. Černý kašel se zhoršuje v noci. Příznaky neléčeného onemocnění mohou trvat tři měsíce i déle.

Jak se léčí?

Nemoc se vždy léčí antibiotiky. Pokud se nasadí včas, zkracuje se významně trvání a závažnost příznaků i doba, po kterou je pacient nakažlivý. Při léčbě končí nakažlivost obvykle pátý den po zahájení terapie. Očkování ani prožité onemocnění neposkytuje trvalou celoživotní ochranu.

V Praze vydali zákaz, pak to žehlili

Do školy neočkované děti nemůžou, vlastně můžou… Do rozpaků dostala rodiče ve čtvrtek pražská hygienická stanice, která vydala nepřesné informace. „Jedním z opatření je, že do kolektivního zařízení, kde se vyskytlo onemocnění černým kašlem, se nepřijímají neočkované či neúplně očkované děti ode dne vyřazení nemocného dítěte z kolektivu po dobu maximální inkubační doby, která činí 21 dní,“ napsala hygiena.

Za chybu se včera omluvila sama její ředitelka Zdeňka Shumová. „Pražská hygiena pochybila, že rozeslala upozorňující dopis školám, za to se omlouváme. Budeme postupovat dle pokynů hlavní hygieničky,“ uvedla na pravou míru. Případy tak budou řešit hygienické stanice po celém Česku individuálně.

Otázky a odpovědi

Může škola kontrolovat očkovací průkaz mého dítěte?

Ne, takové právo má jen hygienická stanice.

Byl jsem v kontaktu s nemocným, co mám dělat?

Pokud se cítíte zdraví, nemusíte dělat nic. V případě, že na sobě pozorujete příznaky, informujte svého lékaře.

Kde se nechat naočkovat?

Děti očkuje praktický lékař podle očkovacího kalendáře. Dospělý může oslovit praktika nebo jít do očkovacího centra. U dětí je hrazeno ze zdravotního pojištění, pro dospělého stojí mezi 500 až 1500 Kč. Některé pojišťovny ale peníze vrátí z fondu prevence, pokud si zažádáte.